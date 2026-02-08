Массовая драка вратарей, пародия Трампа и разочарование Разина. Как прошел второй день Фонбет Матча звезд

В Екатеринбурге прошел второй день Фонбет Матча звезд: команды провели финал и матч за третье место, а также выявили обладателя самого сильного броска в лиге.
Вратарь и судья Дронов
Второй игровой день Фонбет Матча звезд начался со встречи двух «неудачников» полуфиналов: KHL Ural Stars (собрана из игроков «Салавата Юлаева», «Металлурга», «Трактора» и «Автомобилиста») боролась за третье место с командой легионеров KHL World Stars.
Показалось, что интрига умерла уже в середине первого периода. Голкипер «Барыса» Адам Шил к шестой минуте успел вытащить из своих ворот шесть шайб. Сборная легионеров к тому моменту не забросила ни одной.
Хедлайнером второго периода стал защитник «Металлурга» Григорий Дронов. Сначала он столкнулся с арбитром и выписал тому удаление до конца матча. Этот эпизод — отсылка на историю, которая приключилась с игроком еще осенью: тогда хоккеист толкнул судью во время встречи с «Автомобилистом» и получил дисквалификацию аж на пять игр.
Затем Григорий сменил в воротах Владимира Галкина, чтобы попробовать отразить буллит, который поехал исполнять Зак Фукале. Дронов надел на себя шлем, ловушку и блин, но даже в такой легкой амуниции справился со штрафным броском.
Встреча завершилась победой KHL Ural Stars со счетом 9:6. Причем в составе уральцев результативными действиями отличились все, кроме голкипера Галкина.
Make Ak Bars Great Again
Но без голов Владимир сегодня не ушел: в конкурсе на лучшего вратаря он стал автором самого сильного броска, метнув шайбу в пустые ворота со скоростью в 106,67 км/час. Никто из трех других голкиперов не достиг даже показателя в 90 км/час.
Среди полевых вновь отметился Дронов. Григорий зарядил на 154,88 км/час и выиграл конкурс «Сила броска». Запомнился и американский защитник Митчелл Миллер, вышедший с кепкой «Make Ak Bars Great Again» — отсылка на предвыборный лозунг Дональда Трампа (Make America Great Again).
Был и специальный конкурс для тренеров. В «Хоккейном керлинге» они должны были броском с линии ворот доставить шайбу ближе всего к центру площадки.
Андрей Разин нашел щетку и расчистил круг от шайб своих конкурентов. Правда, судьи это не оценили. В честной борьбе же лучше всех оказался наставник «Нефтехимика» Игорь Гришин.
Массовая драка вратарей
«Четыре миллиона у нас в кармане», — говорил после полуфинала главный тренер KHL RUS Stars Дмитрий Квартальнов, намекая на приз за победу.
Он, конечно, оказался прав. В финальном матче его команда довольно легко переиграла KHL U23 Stars (9:2). Самым результативным в решающей игре оказался форвард «Северстали» Даниил Аймурзин, забросивший аж шесть шайб.
Но главное событие — это драка вратарей. Тренд, который задали наши голкиперы (Сергей Бобровский и Андрей Василевский) в Северной Америке, дошел и до КХЛ. Правда, на Фонбет Матче звезд удалось организовать даже массовую потасовку голкиперов, в которой приняли участие Филипп Долганов, Максим Дорожко, Илья Набоков и Сергей Иванов.
Все свои задачи на уикенд выполнили. Кто-то хотел получить четыре миллиона, кто-то — почувствовать себя вратарем, а кто-то — подраться. Проблемы возникли только у Разина, который едва-едва успел закупиться атрибутикой в Екатеринбурге.
«Хотел заранее купить атрибутику, чтобы не отвлекаться на Матче звезд. И большинство товаров уже были раскуплены!» — сказал он корреспонденту «СЭ».