Массовая драка вратарей, пародия Трампа и разочарование Разина. Как прошел второй день Фонбет Матча звезд

Хедлайнером второго периода стал защитник «Металлурга» Григорий Дронов. Сначала он столкнулся с арбитром и выписал тому удаление до конца матча. Этот эпизод — отсылка на историю, которая приключилась с игроком еще осенью: тогда хоккеист толкнул судью во время встречи с «Автомобилистом» и получил дисквалификацию аж на пять игр.