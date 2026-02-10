СКА благодаря четырем очкам Хайруллина победил «Нефтехимик»

Нападающий хозяев Дамир Жафяров открыл счет на старте второго периода. Однако в дальнейшем забивали только хоккеисты армейцев. Дубль оформил Марат Хайруллин, также отметившийся двумя результативными передачами.
По одной шайбе забросили Матвей Короткий, Джозеф Бландизи и Сергей Плотников.
СКА набрал 60 очков в 53 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Нефтехимик» с 59 баллами после 54 игр находится на 5-й строчке Востока.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
10.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 3640 зрителей
Главные тренеры
Игорь Гришин
Игорь Ларионов
Вратари
Филипп Долганов
Артемий Плешков
1-й период
03:15
Марат Хайруллин
05:13
Командный штраф
10:00
Максим Федотов
14:08
Рокко Гримальди
18:50
Дамир Жафяров
2-й период
20:58
Дамир Жафяров
(Никита Хоружев)
26:49
Матвей Короткий
(Матвей Поляков, Марат Хайруллин)
32:20
Марат Хайруллин
(Матвей Короткий, Матвей Поляков)
36:49
Джозеф Бландизи
(Скотт Уилсон, Маркус Филлипс)
39:11
Джозеф Бландизи
3-й период
40:21
Марат Хайруллин
(Артемий Плешков, Матвей Короткий)
41:39
Булат Шафигуллин
41:55
Герман Точилкин
42:58
Сергей Плотников
(Марат Хайруллин, Егор Савиков)
59:56
Андрей Педан
Статистика
Нефтехимик
СКА
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит