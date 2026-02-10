Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.29
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.76
X
5.45
П2
1.45
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
10
:
Сочи
1
П1
X
П2

СКА благодаря четырем очкам Хайруллина победил «Нефтехимик»

Петербургский СКА одержал гостевую победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Нападающий хозяев Дамир Жафяров открыл счет на старте второго периода. Однако в дальнейшем забивали только хоккеисты армейцев. Дубль оформил Марат Хайруллин, также отметившийся двумя результативными передачами.

По одной шайбе забросили Матвей Короткий, Джозеф Бландизи и Сергей Плотников.

СКА набрал 60 очков в 53 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Нефтехимик» с 59 баллами после 54 игр находится на 5-й строчке Востока.

Нефтехимик
1:5
0:0, 1:3, 0:2
СКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
10.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 3640 зрителей
Главные тренеры
Игорь Гришин
Игорь Ларионов
Вратари
Филипп Долганов
Артемий Плешков
1-й период
03:15
Марат Хайруллин
05:13
Командный штраф
10:00
Максим Федотов
14:08
Рокко Гримальди
18:50
Дамир Жафяров
2-й период
20:58
Дамир Жафяров
(Никита Хоружев)
26:49
Матвей Короткий
(Матвей Поляков, Марат Хайруллин)
32:20
Марат Хайруллин
(Матвей Короткий, Матвей Поляков)
36:49
Джозеф Бландизи
(Скотт Уилсон, Маркус Филлипс)
39:11
Джозеф Бландизи
3-й период
40:21
Марат Хайруллин
(Артемий Плешков, Матвей Короткий)
41:39
Булат Шафигуллин
41:55
Герман Точилкин
42:58
Сергей Плотников
(Марат Хайруллин, Егор Савиков)
59:56
Андрей Педан
Статистика
Нефтехимик
СКА
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит