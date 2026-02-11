Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
2
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Трактор
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Хоккеисты «Трактора» обыграли «Амур» в матче с 11 заброшенными шайбами

Челябинский клуб победил в гостях со счетом 6:5.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 11 февраля. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» со счетом 6:5 победил хабаровский «Амур» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 100 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Коршков (16-я минута), Виталий Кравцов (34), Александр Кадейкин (37), Максим Джиошвили (38), Александр Рыков (42) и Михаил Григоренко (59). У проигравших отличились Иван Мищенко (4), Александр Гальченюк (6), Кирилл Петьков (30) и Ярослав Лихачев (31, 48).

«Трактор» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 56 очками в 53 матчах. «Амур» идет 9-м, набрав 45 очков после 54 игр. В следующем матче «Трактор» сыграет в гостях против «Адмирала» из Владивостока 13 февраля, «Амур» в этот же день примет омский «Авангард».

Амур
5:6
2:1, 2:3, 1:2
Трактор
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
11.02.2026, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Андриевский
Евгений Корешков
Вратари
Дамир Шаймарданов
(00:00-41:02)
Сергей Мыльников
(00:00-30:21)
Виктор Кобозев
(41:02-59:00)
Д. Утенков
(c 30:21)
1-й период
02:28
Логан Дэй
03:26
Иван Мищенко
(Олег Ли, Артем Шварев)
05:49
Алекс Гальченюк
(Егор Воронков, Ярослав Лихачев)
11:24
Данил Юртайкин
15:30
Егор Коршков
(Александр Кисаков, Александр Кадейкин)
2-й период
24:23
Алекс Гальченюк
29:01
Кирилл Петьков
(Ярослав Дыбленко, Кирилл Ураков)
30:21
Ярослав Лихачев
33:42
Виталий Кравцов
(Андрей Светлаков, Максим Джиошвили)
36:14
Александр Кадейкин
(Александр Кисаков)
37:15
Максим Джиошвили
(Григорий Дронов, Андрей Светлаков)
3-й период
41:02
Александр Рыков
(Михаил Григоренко, Василий Глотов)
44:14
Командный штраф
47:40
Ярослав Лихачев
(Олег Ли, Иван Мищенко)
58:42
Михаил Григоренко
(Василий Глотов)
Статистика
Амур
Трактор
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит