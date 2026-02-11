Хоккеисты «Трактора» обыграли «Амур» в матче с 11 заброшенными шайбами

«Трактор» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 56 очками в 53 матчах. «Амур» идет 9-м, набрав 45 очков после 54 игр. В следующем матче «Трактор» сыграет в гостях против «Адмирала» из Владивостока 13 февраля, «Амур» в этот же день примет омский «Авангард».