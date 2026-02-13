Ричмонд
«Трактор» обыграл «Адмирал» и одержал четвертую победу кряду

«Трактор» в гостях победил «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

Источник: РИА "Новости"

У челябинцев по разу забили Михаил Григоренко, Василий Глотов и Степан Горбунов.

У хозяев отличились Вячеслав Основин и Павел Шэн.

«Трактор» (58 очков) одержал четвертую победу подряд и после 54 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ.

«Адмирал» (38 очков) потерпел пятое поражение кряду и остается на последней, 11-й позиции на «Востоке» после 54 игр.

Адмирал
2:3
0:2, 0:1, 2:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
13.02.2026, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 4443 зрителя
Главные тренеры
Олег Браташ
Евгений Корешков
Вратари
Иван Кульбаков
(00:00-59:22)
Дмитрий Николаев
Иван Кульбаков
(c 59:35)
1-й период
05:09
Владислав Кара
09:55
Михаил Григоренко
(Василий Глотов, Александр Рыков)
11:09
Сергей Телегин
15:20
Василий Глотов
(Александр Рыков, Михал Чайковски)
2-й период
28:15
Никита Тертышный
29:41
Сергей Телегин
32:05
Степан Горбунов
(Алексей Рыкманов)
3-й период
41:15
Вячеслав Основин
(Кайл Олсон)
57:33
Андрей Прибыльский
59:22
Павел Шэн
(Дмитро Тимашов, Либор Шулак)
Статистика
Адмирал
Трактор
Штрафное время
4
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит