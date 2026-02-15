«Авангард» обыграл «Трактор» в матче КХЛ

Встреча в Омске завершилась победой хозяев со счетом 6:2 (2:1, 3:1, 1:0). В составе «Авангарда» по дублю оформили Джованни Фьоре (12-я, 19-я минуты) и Майкл Маклауд (40, 57), также шайбы забросили Николай Прохоркин (28) и Иван Игумнов (36). У «Трактора» отличились Григорий Дронов (5) и Максим Джиошвили (38).