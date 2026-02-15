«Авангард» обыграл «Трактор» в матче КХЛ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась победой хозяев со счетом 6:2 (2:1, 3:1, 1:0). В составе «Авангарда» по дублю оформили Джованни Фьоре (12-я, 19-я минуты) и Майкл Маклауд (40, 57), также шайбы забросили Николай Прохоркин (28) и Иван Игумнов (36). У «Трактора» отличились Григорий Дронов (5) и Максим Джиошвили (38).
«Авангард» (82 очка), ранее обеспечивший участие в плей-офф, занимает второе место в таблице Восточной конференции, где «Трактор» (58) идет седьмым.
В следующем матче «Авангард» примет казанский «Ак Барс» 17 февраля. «Трактор» днем позже встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым» на домашнем льду.
Ги Буше
Евгений Корешков
Никита Серебряков
Дмитрий Николаев
04:55
Григорий Дронов
11:41
Джованни Фьоре
(Майкл Маклауд, Эндрю Потуральски)
18:04
Семен Чистяков
18:55
Джованни Фьоре
(Дамир Шарипзянов)
27:21
Николай Прохоркин
(Наиль Якупов, Дамир Шарипзянов)
28:45
Кирилл Пилипенко
32:50
Джош Ливо
35:27
Иван Игумнов
(Игорь Мартынов, Михаил Котляревский)
37:50
Максим Джиошвили
(Виталий Кравцов, Андрей Светлаков)
39:43
Майкл Маклауд
(Джованни Фьоре, Эндрю Потуральски)
55:54
Эндрю Потуральски
55:54
Григорий Дронов
56:00
Майкл Маклауд
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит