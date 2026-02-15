Минское «Динамо» проиграло «Спартаку», но вышло в плей-офф КХЛ

Американский нападающий Энэс забросил 27-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате и побил клубный снайперский рекорд, превзойдя показатели канадцев Мэтта Эллисона и Джеффа Плэтта. Кроме того, «Динамо» стало второй командой после магнитогорского «Металлурга», которая преодолела отметку в 200 заброшенных шайб в текущем сезоне. Предыдущий клубный рекорд — 206 голов — был установлен в сезоне-2024/25. После матча со «Спартаком» у команды стало 202 гола.