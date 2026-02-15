Минское «Динамо» проиграло «Спартаку», но вышло в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2). В составе «Спартака» шайбы забросили Иван Морозов (5-я минута), Дмитрий Вишневский (23), Михаил Мальцев (39) и Павел Порядин (48). У «Динамо» отличились Виталий Пинчук (34), Сэм Энэс (43) и Ксавье Уэлле (44).
Американский нападающий Энэс забросил 27-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате и побил клубный снайперский рекорд, превзойдя показатели канадцев Мэтта Эллисона и Джеффа Плэтта. Кроме того, «Динамо» стало второй командой после магнитогорского «Металлурга», которая преодолела отметку в 200 заброшенных шайб в текущем сезоне. Предыдущий клубный рекорд — 206 голов — был установлен в сезоне-2024/25. После матча со «Спартаком» у команды стало 202 гола.
«Динамо» (73 очка) прервало трехматчевую победную серию и идет на втором месте в таблице Западной конференции, где «Спартак» (64), прервавший серию из трех поражений, располагается на седьмой строчке. Несмотря на поражение, минчане досрочно вышли в плей-офф, так как в другом матче идущие девятыми «Шанхайские драконы» дома уступили ЦСКА в овертайме со счетом 1:2 и лишились шансов догнать белорусский клуб.
В следующем матче «Динамо» и «Спартак» сыграют в Минске 18 февраля.
В другом матче дня нижегородское «Торпедо» дома уступило московскому «Динамо» со счетом 2:4.
Алексей Жамнов
Дмитрий Квартальнов
Артем Загидулин
Василий Демченко
(00:00-59:02)
04:38
Иван Морозов
(Даниил Гутик)
20:53
Командный штраф
22:38
Дмитрий Вишневский
(Даниил Орлов, Никита Коростелев)
24:14
Максим Кровяков
33:27
Виталий Пинчук
(Роберт Хэмилтон, Тай Смит)
38:01
Михаил Мальцев
(Кристиан Ярош, Иван Морозов)
42:37
Сэм Энас
(Алекс Лимож, Тай Смит)
43:50
Ксавье Уэлле
(Николас Мелош, Райан Спунер)
47:11
Павел Порядин
(Никита Коростелев, Кристиан Ярош)
54:58
Даниил Гутик
56:43
Райан Спунер
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит