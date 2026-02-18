Ричмонд
«Амур» в овертайме обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

«Амур» в овертайме обыграл «Сибирь» в матче КХЛ со счетом 2:1.

Источник: ХК "Амур"

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Хабаровский «Амур» в овертайме обыграл новосибирскую «Сибирь» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. За «Амур» отличились Иван Мищенко (4-я минута) и Алекс Броадхёрст (61). Единственную шайбу «Сибири» забросил Семен Кошелев (53), который отличился в своей 600-й игре в КХЛ.

«Сибирь» (56 очков) занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Амур» (49) располагается на девятой строчке.

В следующем матче «Амур» в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом», а «Сибирь» примет омский «Авангард». Обе встречи состоятся 20 февраля.

Сибирь
1:2
0:1, 0:0, 1:0
ОТ
Амур
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.02.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11515 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Александр Андриевский
Вратари
Михаил Бердин
Максим Дорожко
1-й период
03:06
Иван Мищенко
10:19
Виктор Антипин
10:44
Сергей Широков
10:44
Кирилл Петьков
19:32
Иван Климович
2-й период
30:56
Тэйлор Бек
3-й период
51:12
Ярослав Лихачев
52:35
Семен Кошелев
(Вячеслав Лещенко, Егор Аланов)
53:08
Вячеслав Лещенко
Овертайм
60:37
Алекс Бродхерст
(Иван Мищенко)
Статистика
Сибирь
Амур
Штрафное время
8
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит