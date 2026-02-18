«Амур» в овертайме обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. За «Амур» отличились Иван Мищенко (4-я минута) и Алекс Броадхёрст (61). Единственную шайбу «Сибири» забросил Семен Кошелев (53), который отличился в своей 600-й игре в КХЛ.