Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик
0
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.69
П2
2.44
Хоккей. Мужчины
2-й период
Канада
1
:
Финляндия
2
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.15
П2
2.75
Хоккей. Мужчины
23:10
США
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.75
П2
9.50
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
3
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
2
:
Сибирь
1
П1
X
П2

«Металлург» в четвертый раз обыграл «Амур» за сезон КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

В составе «магнитки» шайбы забросили Егор Яковлев (3-я минута), Сергей Толчинский (7) и Артем Минулин (40). У хабаровчан отличился Олег Ли (5). Итоговый счет — 3:1, «Металлург» выиграл у «Амура» все четыре матча в этом сезоне КХЛ.

Теперь в таблице Восточной конференции «Металлург» лидирует, набрав 91 очко, а «Амур» занимает 9-е место, имея 49 баллов в активе.

Металлург Мг
3:1
2:1, 1:0, 0:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Александр Андриевский
Вратари
Илья Набоков
Максим Дорожко
1-й период
01:32
Иван Воробьев
02:16
Егор Яковлев
(Владимир Ткачев, Дмитрий Силантьев)
04:54
Олег Ли
(Ярослав Лихачев)
06:38
Сергей Толчинский
(Робин Пресс, Алексей Маклюков)
08:46
Никита Коротков
18:20
Сергей Толчинский
2-й период
39:56
Артем Минулин
(Роман Канцеров, Егор Яковлев)
3-й период
47:14
Никита Евсеев
Статистика
Металлург Мг
Амур
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит