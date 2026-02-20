«Металлург» в четвертый раз обыграл «Амур» за сезон КХЛ

В составе «магнитки» шайбы забросили Егор Яковлев (3-я минута), Сергей Толчинский (7) и Артем Минулин (40). У хабаровчан отличился Олег Ли (5). Итоговый счет — 3:1, «Металлург» выиграл у «Амура» все четыре матча в этом сезоне КХЛ.
Теперь в таблице Восточной конференции «Металлург» лидирует, набрав 91 очко, а «Амур» занимает 9-е место, имея 49 баллов в активе.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Александр Андриевский
Вратари
Илья Набоков
Максим Дорожко
1-й период
01:32
Иван Воробьев
02:16
Егор Яковлев
(Владимир Ткачев, Дмитрий Силантьев)
04:54
Олег Ли
(Ярослав Лихачев)
06:38
Сергей Толчинский
(Робин Пресс, Алексей Маклюков)
08:46
Никита Коротков
18:20
Сергей Толчинский
2-й период
39:56
Артем Минулин
(Роман Канцеров, Егор Яковлев)
3-й период
47:14
Никита Евсеев
Статистика
Металлург Мг
Амур
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит