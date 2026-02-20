«Металлург» в четвертый раз обыграл «Амур» за сезон КХЛ

В составе «магнитки» шайбы забросили Егор Яковлев (3-я минута), Сергей Толчинский (7) и Артем Минулин (40). У хабаровчан отличился Олег Ли (5). Итоговый счет — 3:1, «Металлург» выиграл у «Амура» все четыре матча в этом сезоне КХЛ.