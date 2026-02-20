Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик
1
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.60
П2
4.30
Хоккей. Мужчины
2-й период
Канада
1
:
Финляндия
2
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.15
П2
2.75
Хоккей. Мужчины
23:10
США
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.75
П2
9.50
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
3
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
2
:
Сибирь
1
П1
X
П2

«Автомобилист» дома уступил «Адмиралу»

«Автомобилист» на своем льду потерпел поражение от «Адмирала» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:5.

Источник: https://vk.com/hcadmiral

Голы хозяев забили Семен Кизимов и Степан Хрипунов. У гостей дубль оформил Кайл Олсон, 2 (1+1) очка набрал Дмитрий Завгородний и еще по шайбе забросили Никита Ефремов и Аркадий Шестаков.

За игру екатеринбуржцы нанесли 27 бросков в створ ворот соперника, а гости — 41.

«Автомобилист» с 68 очками после 57 матчей сохраняет четвертую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. У «Адмирала» 40 очков в 56 играх и последняя, 11-я строчка. Команда из Владивостока прервала шестиматчевую серию поражений.

Автомобилист
2:5
0:2, 1:1, 1:2
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена
Главные тренеры
Николай Заварухин
Олег Браташ
Вратари
Евгений Аликин
(00:00-58:27)
Адам Хуска
Евгений Аликин
(c 59:44)
1-й период
02:41
Семен Кизимов
08:13
Степан Старков
09:05
Никита Ефремов
(Вячеслав Основин, Иван Муранов)
14:01
Кайл Олсон
(Либор Шулак, Семен Ручкин)
14:54
Командный штраф
2-й период
20:21
Степан Хрипунов
33:56
Дмитрий Завгородний
(Вячеслав Основин)
3-й период
41:43
Сергей Зборовский
41:43
Брукс Мэйсек
44:23
Сергей Зборовский
47:05
Вячеслав Основин
48:06
Семен Кизимов
(Джесси Блэкер, Даниэль Спронг)
49:11
Дмитрий Дерябин
56:48
Кайл Олсон
(Дмитрий Завгородний)
59:44
Аркадий Шестаков
(Никита Тертышный, Либор Шулак)
Статистика
Автомобилист
Адмирал
Штрафное время
8
8
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит