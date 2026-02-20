«Автомобилист» дома уступил «Адмиралу»

Голы хозяев забили Семен Кизимов и Степан Хрипунов. У гостей дубль оформил Кайл Олсон, 2 (1+1) очка набрал Дмитрий Завгородний и еще по шайбе забросили Никита Ефремов и Аркадий Шестаков.
За игру екатеринбуржцы нанесли 27 бросков в створ ворот соперника, а гости — 41.
«Автомобилист» с 68 очками после 57 матчей сохраняет четвертую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. У «Адмирала» 40 очков в 56 играх и последняя, 11-я строчка. Команда из Владивостока прервала шестиматчевую серию поражений.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена
Главные тренеры
Николай Заварухин
Олег Браташ
Вратари
Евгений Аликин
(00:00-58:27)
Адам Хуска
Евгений Аликин
(c 59:44)
1-й период
02:41
Семен Кизимов
08:13
Степан Старков
09:05
Никита Ефремов
(Вячеслав Основин, Иван Муранов)
14:01
Кайл Олсон
(Либор Шулак, Семен Ручкин)
14:54
Командный штраф
2-й период
20:21
Степан Хрипунов
33:56
Дмитрий Завгородний
(Вячеслав Основин)
3-й период
41:43
Сергей Зборовский
41:43
Брукс Мэйсек
44:23
Сергей Зборовский
47:05
Вячеслав Основин
48:06
Семен Кизимов
(Джесси Блэкер, Даниэль Спронг)
49:11
Дмитрий Дерябин
56:48
Кайл Олсон
(Дмитрий Завгородний)
59:44
Аркадий Шестаков
(Никита Тертышный, Либор Шулак)
Статистика
Автомобилист
Адмирал
Штрафное время
8
8
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит