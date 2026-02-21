«Торпедо» отыгралось с 0:2 и победило по буллитам «Ак Барс» в матче КХЛ

У «барсов» заброшенными шайбами отметились Кирилл Семенов (7-я минута) и Нэйтан Тодд (34). За нижегородцев отличились Егор Соколов (52) и Максим Летунов (54). В серии буллитов точнее были хоккеисты из Нижнего Новгорода — 1:0.