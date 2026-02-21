Ричмонд
«Торпедо» отыгралось с 0:2 и победило по буллитам «Ак Барс» в матче КХЛ

Нижегородское «Торпедо» на домашнем льду обыграло казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время и овертайм завершились вничью 2:2.

У «барсов» заброшенными шайбами отметились Кирилл Семенов (7-я минута) и Нэйтан Тодд (34). За нижегородцев отличились Егор Соколов (52) и Максим Летунов (54). В серии буллитов точнее были хоккеисты из Нижнего Новгорода — 1:0.

После этого матча «Торпедо» занимает 4-е место в таблице Западной конференции (74 очка), а «Ак Барс» располагается на 3-й строчке на Востоке (80 баллов).

Торпедо
3:2
0:1, 0:1, 2:0, 0:0
Б
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
21.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Анвар Гатиятулин
Вратари
Дмитрий Шугаев
(00:00-65:00)
Максим Арефьев
(00:00-65:00)
1-й период
06:56
Кирилл Семенов
(Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский)
2-й период
21:58
Илья Карпухин
33:23
Нэйтан Тодд
(Кирилл Семенов, Альберт Яруллин)
37:12
Альберт Яруллин
3-й период
51:05
Алексей Пустозеров
51:33
Егор Соколов
(Алексей Кручинин, Богдан Конюшков)
53:26
Максим Летунов
(Владислав Фирстов, Михаил Науменков)
57:08
Александр Яремчук
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Владимир Ткачев
(Торпедо)
Статистика
Торпедо
Ак Барс
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит