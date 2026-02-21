Квартальнов подвел итоги матча минского «Динамо»: «Локомотив» провел мощный первый период"

«Локомотив» провел мощный первый период, но мы справились. К сожалению, получили удаление. Вопросы по Горбенко не ко мне, руководители вам объяснят. Ребята делают свою работу, получают за это зарплату, они сыграли хорошо, некоторые вещи их не касаются. То, что не получилось выиграть — другой вопрос.
У нас выбора не было по первому звену. Стась и Пинчук — центральные. Нужен был англоговорящий игрок в первое звено. Пока Спуни тяжеловато, но он набирает форму. Здесь все логично. Пинчук приедет в Сочи, но не знаю, сыграет ли. По тренерскому штабу у нас все хорошо, слишком много этому внимания уделяем", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.
Боб Хартли
Дмитрий Квартальнов
Даниил Исаев
(00:00-11:23)
Закари Фукале
(00:00-65:00)
Даниил Исаев
(11:28-65:00)
00:35
Станислав Галиев
(Даррен Дитц, Вадим Шипачев)
06:15
Командный штраф
11:28
Александр Елесин
(Александр Радулов, Даниил Мисюль)
11:28
Георгий Иванов
11:28
Даниил Мисюль
11:28
Илья Усов
11:28
Даррен Дитц
11:28
Даррен Дитц
12:50
Андрей Сергеев
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
16:42
Рихард Паник
25:06
Никита Кирьянов
(Байрон Фрэз, Никита Черепанов)
27:16
Александр Елесин
28:51
Алекс Лимож
(Станислав Галиев, Тай Смит)
33:07
Ксавье Уэлле
(Сэм Энас, Райан Спунер)
38:12
Александр Радулов
45:27
Байрон Фрэз
(Даниил Мисюль, Александр Елесин)
48:01
Илья Усов
(Сэм Энас, Брэйди Лайл)
победный бросок: Артур Каюмов
(Локомотив)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
