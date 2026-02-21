Ричмонд
Квартальнов подвел итоги матча минского «Динамо»: «Локомотив» провел мощный первый период"

Дмитрий Квартальнов, главный тренер минского «Динамо», прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» в матче КХЛ.

Источник: Владимир Беззубов,photo.khl.ru

«Локомотив» провел мощный первый период, но мы справились. К сожалению, получили удаление. Вопросы по Горбенко не ко мне, руководители вам объяснят. Ребята делают свою работу, получают за это зарплату, они сыграли хорошо, некоторые вещи их не касаются. То, что не получилось выиграть — другой вопрос.

У нас выбора не было по первому звену. Стась и Пинчук — центральные. Нужен был англоговорящий игрок в первое звено. Пока Спуни тяжеловато, но он набирает форму. Здесь все логично. Пинчук приедет в Сочи, но не знаю, сыграет ли. По тренерскому штабу у нас все хорошо, слишком много этому внимания уделяем", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

Локомотив
5:4
2:1, 1:2, 1:1, 0:0
Б
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
21.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7902 зрителя
Главные тренеры
Боб Хартли
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-11:23)
Закари Фукале
(00:00-65:00)
Даниил Исаев
(11:28-65:00)
1-й период
00:35
Станислав Галиев
(Даррен Дитц, Вадим Шипачев)
06:15
Командный штраф
11:28
Александр Елесин
(Александр Радулов, Даниил Мисюль)
11:28
Георгий Иванов
11:28
Даниил Мисюль
11:28
Илья Усов
11:28
Даррен Дитц
11:28
Даррен Дитц
12:50
Андрей Сергеев
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
16:42
Рихард Паник
2-й период
25:06
Никита Кирьянов
(Байрон Фрэз, Никита Черепанов)
27:16
Александр Елесин
28:51
Алекс Лимож
(Станислав Галиев, Тай Смит)
33:07
Ксавье Уэлле
(Сэм Энас, Райан Спунер)
38:12
Александр Радулов
3-й период
45:27
Байрон Фрэз
(Даниил Мисюль, Александр Елесин)
48:01
Илья Усов
(Сэм Энас, Брэйди Лайл)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артур Каюмов
(Локомотив)
Статистика
Локомотив
Динамо Мн
Штрафное время
13
11
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит