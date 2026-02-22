«Амур» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хабаровский «Амур» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Омске, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1). В составе «Амура» шайбы забросили Григорий Кузьмин (3-я минута), Иван Мищенко (24), Олег Ли (26) и Ярослав Лихачев (56). Голы хозяев на счету Эндрю Потуральски (8), Джозефа Чеккони (11), забросившего первую шайбу за «Авангард», и Дамира Шарипзянова (58).
«Амур» набрал 51 очко и идет на девятой позиции в таблице Восточной конференции, где «Авангард» (84 очка) располагается на втором месте. В следующем матче хабаровская команда 1 марта примет нижнекамский «Нефтехимик», а омичи 24 февраля на выезде встретятся с екатеринбургским «Автомобилистом».
Ги Буше
Александр Андриевский
Андрей Мишуров
Максим Дорожко
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
