«Амур» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Хабаровский «Амур» обыграл омский «Авангард» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хабаровский «Амур» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в воскресенье в Омске, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1). В составе «Амура» шайбы забросили Григорий Кузьмин (3-я минута), Иван Мищенко (24), Олег Ли (26) и Ярослав Лихачев (56). Голы хозяев на счету Эндрю Потуральски (8), Джозефа Чеккони (11), забросившего первую шайбу за «Авангард», и Дамира Шарипзянова (58).

«Амур» набрал 51 очко и идет на девятой позиции в таблице Восточной конференции, где «Авангард» (84 очка) располагается на втором месте. В следующем матче хабаровская команда 1 марта примет нижнекамский «Нефтехимик», а омичи 24 февраля на выезде встретятся с екатеринбургским «Автомобилистом».

Авангард
3:4
0:0, 0:0, 0:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
22.02.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Ги Буше
Александр Андриевский
Вратари
Андрей Мишуров
Максим Дорожко
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит