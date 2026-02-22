«Амур» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Омске, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1). В составе «Амура» шайбы забросили Григорий Кузьмин (3-я минута), Иван Мищенко (24), Олег Ли (26) и Ярослав Лихачев (56). Голы хозяев на счету Эндрю Потуральски (8), Джозефа Чеккони (11), забросившего первую шайбу за «Авангард», и Дамира Шарипзянова (58).