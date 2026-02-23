Первая шайба Рыкманова в карьере помогла «Трактору» обыграть «Ладу» в КХЛ

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Михал Чайковски (21-я минута), Алексей Рыкманов (30), Андрей Светлаков (59) и Александр Кадейкин (60). У «Лады» отличились Арсен Таймазов (3) и Тайлер Граовац (55). 22-летний Рыкманов забросил первую шайбу в КХЛ в карьере.