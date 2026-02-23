Первая шайба Рыкманова в карьере помогла «Трактору» обыграть «Ладу» в КХЛ

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Челябинский «Трактор» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Михал Чайковски (21-я минута), Алексей Рыкманов (30), Андрей Светлаков (59) и Александр Кадейкин (60). У «Лады» отличились Арсен Таймазов (3) и Тайлер Граовац (55). 22-летний Рыкманов забросил первую шайбу в КХЛ в карьере.
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов сыграл свой 400-й матч в КХЛ.
«Трактор», набрав 62 очка, поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 41 баллом занимает предпоследнюю, десятую строчку на Западе.
В следующем матче «Лада» 25 февраля сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом», днем позднее «Трактор» на выезде встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Евгений Корешков
Павел Десятков
Сергей Мыльников
Иван Бочаров
02:15
Арсен Таймазов
(Никита Сетдиков)
07:10
Командный штраф
16:49
Андрей Никонов
20:42
Михал Чайковски
(Виталий Кравцов, Максим Джиошвили)
29:11
Алексей Рыкманов
(Михаил Горюнов-Рольгизер)
29:47
Никита Михайлов
32:45
Александр Кадейкин
36:16
Артур Тянулин
54:07
Тайлер Граовац
58:31
Андрей Светлаков
(Егор Коршков)
59:00
Александр Кадейкин
(Егор Коршков)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
