СКА вышел в плей-офф КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Бреннан Менелл (1-я минута), Сергей Плотников (21), Скотт Уилсон (48) и Матвей Короткий (57). У проигравших отличились Кайл Олсон (13) и Никита Тертышный (59).
35-летний Плотников стал восьмым игроком в истории КХЛ, кому удалось забросить 250 шайб. Рекордсменом является Сергей Мозякин (419).
СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 58 матчах. «Адмирал» с 41 очком расположился на последней строчке на Востоке.
На Западе в плей-офф ранее пробились ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо» и московский ЦСКА. В Восточной конференции в Кубок Гагарина также вышли магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист».
Игорь Ларионов
Олег Браташ
Артемий Плешков
Иван Кульбаков
00:56
Бреннан Менелл
07:10
Командный штраф
12:08
Кайл Олсон
(Либор Шулак, Вячеслав Основин)
20:48
Сергей Плотников
(Скотт Уилсон, Егор Савиков)
29:34
Андрей Педан
39:46
Артем Кудашов
47:46
Скотт Уилсон
(Николай Голдобин, Сергей Плотников)
51:32
Либор Шулак
54:18
Семен Ручкин
56:17
Матвей Короткий
(Михаил Воробьев, Егор Савиков)
58:28
Никита Тертышный
(Оскар Булавчук)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит