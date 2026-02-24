Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
3
:
Сибирь
2
П1
X
П2

СКА вышел в плей-офф КХЛ

Петербургский СКА обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ и досрочно вышел в плей-офф.

В составе победителей шайбы забросили Бреннан Менелл (1-я минута), Сергей Плотников (21), Скотт Уилсон (48) и Матвей Короткий (57). У проигравших отличились Кайл Олсон (13) и Никита Тертышный (59).

35-летний Плотников стал восьмым игроком в истории КХЛ, кому удалось забросить 250 шайб. Рекордсменом является Сергей Мозякин (419).

СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 58 матчах. «Адмирал» с 41 очком расположился на последней строчке на Востоке.

На Западе в плей-офф ранее пробились ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо» и московский ЦСКА. В Восточной конференции в Кубок Гагарина также вышли магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист».

СКА
4:2
1:1, 1:0, 2:1
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
24.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 9016 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Олег Браташ
Вратари
Артемий Плешков
Иван Кульбаков
1-й период
00:56
Бреннан Менелл
07:10
Командный штраф
12:08
Кайл Олсон
(Либор Шулак, Вячеслав Основин)
2-й период
20:48
Сергей Плотников
(Скотт Уилсон, Егор Савиков)
29:34
Андрей Педан
39:46
Артем Кудашов
3-й период
47:46
Скотт Уилсон
(Николай Голдобин, Сергей Плотников)
51:32
Либор Шулак
54:18
Семен Ручкин
56:17
Матвей Короткий
(Михаил Воробьев, Егор Савиков)
58:28
Никита Тертышный
(Оскар Булавчук)
Статистика
СКА
Адмирал
Штрафное время
2
8
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит