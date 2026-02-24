СКА вышел в плей-офф КХЛ

На Западе в плей-офф ранее пробились ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо» и московский ЦСКА. В Восточной конференции в Кубок Гагарина также вышли магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист».