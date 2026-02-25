«Игра внушает оптимизм»: «Адмирал» проиграл СКА в Санкт-Петербурге

«Шайбы на первой минуте двух периодов? Если вспомните характер этих шайб, можно говорить про конкретных игроков, которые, возможно, не проснулись и грубо ошиблись. С первой шайбой я не видел, чтобы Кульбакова закрыли… Но это у него лучше уточнить. В целом, качественно отработали матч. Игра нашей команды понравилась. К пропущенных шайбам привели отдельные ошибки. При этом много созданных моментов мы не реализовали. Результат отрицательный, но сама игра внушает оптимизм. О нехватке сил говорить не готов. Игру мы выдержали. В третьем периоде, разве что, стали подседать, следствием чего стали два удаления. При этом мы до последних минут держали темп игры, имели моменты. Да, некоторые игроки, возможно, подсели. Но это не мудрено: игра с сильными соперниками, с которыми мы встречались и ранее, отнимает много сил», — сказал главный тренер «Адмирала» Олег Браташ.