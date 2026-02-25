«Игра внушает оптимизм»: «Адмирал» проиграл СКА в Санкт-Петербурге

«Адмирал» проиграл в Санкт-Петербурге СКА — 2:4. Особый колорит матчу придавал факт, что на тренерской лавке питерцев находился экс-главный тренер «моряков» Леонид Тамбиев.
Леонид Тамбиев был самым активным на тренерской лавке СКА. Не мудрено, ведь в Ледовый дворец приехал «Адмирал» — команда, с которой связаны главные успехи Тамбиева в КХЛ. Во Владивостоке Леонид Григорьевич проработал четыре года, а в начале декабря 2025-го его пути с клубом разошлись. 10 февраля Тамбиев стал ассистентом Игоря Ларионова в СКА, и вот, спустя две недели, его первая встреча с бывшей командой.
В Петербург «Адмирал» приехал на подъеме. В прошлом матче в Магнитогорске он лишь в овертайме уступил (3:4) лидеру сезона, а до этого, в Екатеринбурге, прервал (5:2) свою шестиматчевую серию поражений.
Начался матч с огоньком. Хозяева уже на первой минуте огорошили гостей. Причем, проблем «Адмиралу» ситуация не предвещала. Бреннан Менелл, к которому прилетела шайба на синей линии, просто запустил её с кистей в сторону ворот, однако голкипер «моряков» Иван Кульбаков почему-то на неё не отреагировал. Сияющий Менелл затем внимательно всматривался в повтор — он, судя по всему, сам не понял, как она залетела.
Ляп, допущенный в начале встречи, «Адмирал» не смутил. Дальневосточники действовали терпеливо, традиционно делая ставку на контратаки, но соперника подловили не на них, а на пижонстве. Вальяжную передачу Николая Голдобина перехватил Вячеслав Основин, катнул шайбу в сторону Либора Шулака, тот несильно бросил с кистей, а момент перед воротами доработал Кайл Олсон. Шулак подтвердил статус лучшего бомбардира «Адмирала» — набрал 33 (10+23) очко, а Олсон — статус лучшего снайпера: забросил 19-ю шайбу в сезоне.
На первой минуте второго периода «Адмирал» пропустил еще раз. Капитан СКА Сергей Плотников откликнулся на передачу Голдобина и Скотта Уилсона. Эта шайба для Плотникова стала 250-й шайба в составе СКА в КХЛ.
В середине третьего периода армейцы забросили третью шайбу. А под занавес матча Матвей Короткий отличился в большинстве и сделал преимущество СКА крупным. «Адмирал» сумел сократить отставание благодаря голу Никиты Тертышного.
«Шайбы на первой минуте двух периодов? Если вспомните характер этих шайб, можно говорить про конкретных игроков, которые, возможно, не проснулись и грубо ошиблись. С первой шайбой я не видел, чтобы Кульбакова закрыли… Но это у него лучше уточнить. В целом, качественно отработали матч. Игра нашей команды понравилась. К пропущенных шайбам привели отдельные ошибки. При этом много созданных моментов мы не реализовали. Результат отрицательный, но сама игра внушает оптимизм. О нехватке сил говорить не готов. Игру мы выдержали. В третьем периоде, разве что, стали подседать, следствием чего стали два удаления. При этом мы до последних минут держали темп игры, имели моменты. Да, некоторые игроки, возможно, подсели. Но это не мудрено: игра с сильными соперниками, с которыми мы встречались и ранее, отнимает много сил», — сказал главный тренер «Адмирала» Олег Браташ.
Игорь Ларионов
Олег Браташ
Артемий Плешков
Иван Кульбаков
00:56
Бреннан Менелл
07:10
Командный штраф
12:08
Кайл Олсон
(Либор Шулак, Вячеслав Основин)
20:48
Сергей Плотников
(Скотт Уилсон, Егор Савиков)
29:34
Андрей Педан
39:46
Артем Кудашов
47:46
Скотт Уилсон
(Николай Голдобин, Сергей Плотников)
51:32
Либор Шулак
54:18
Семен Ручкин
56:17
Матвей Короткий
(Михаил Воробьев, Егор Савиков)
58:28
Никита Тертышный
(Оскар Булавчук)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит