Хет-трик Филина помог «Спартаку» победить «Адмирал»

У московской команды три шайбы на счету Егора Филина (11-я, 55-я и 60-я минуты), по голу забили Михаил Мальцев (15), Джозеф Кин (35), Даниил Гутик (53). У «Адмирала» отличились Либор Шулак (31), Оскар Булавчук (37) и Дмитрий Завгородний (48).
Филин ранее в этом сезоне провел 19 матчей и забросил в них две шайбы.
«Спартак» выиграл второй матч подряд и занимает восьмое место в Западной конференции. У «Адмирала» третий проигрыш подряд и 11-я строчка в Восточной конференции.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
26.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 6511 зрителей
Главные тренеры
Александр Барков
Олег Браташ
Вратари
Артем Загидулин
Арсений Цыба
(00:00-34:30)
Иван Кульбаков
(34:30-59:12)
Иван Кульбаков
(c 59:24)
1-й период
02:55
Павел Шэн
08:51
Либор Шулак
10:31
Егор Филин
(Максим Кровяков, Дмитрий Соловьев)
14:03
Михаил Мальцев
(Даниил Гутик, Павел Порядин)
17:41
Павел Порядин
2-й период
29:39
Адам Ружичка
30:42
Либор Шулак
(Дмитро Тимашов, Степан Старков)
31:12
Даниил Гутик
34:30
Джоуи Кин
35:11
Роман Бычков
36:32
Оскар Булавчук
(Либор Шулак, Кайл Олсон)
37:29
Роман Бычков
37:29
Кайл Олсон
3-й период
45:43
Даниил Гутик
45:43
Дмитро Тимашов
47:05
Дмитрий Завгородний
(Кайл Олсон, Либор Шулак)
47:59
Михаил Мальцев
52:32
Аркадий Шестаков
52:41
Даниил Гутик
(Михаил Мальцев, Дмитрий Вишневский)
54:14
Егор Филин
(Никита Холодилин, Иван Рябов)
59:24
Егор Филин
(Даниил Орлов, Михаил Мальцев)
Статистика
Спартак
Адмирал
Штрафное время
14
10
Игра в большинстве
3
5
Голы в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит