Хет-трик Филина помог «Спартаку» победить «Адмирал»

У московской команды три шайбы на счету Егора Филина (11-я, 55-я и 60-я минуты), по голу забили Михаил Мальцев (15), Джозеф Кин (35), Даниил Гутик (53). У «Адмирала» отличились Либор Шулак (31), Оскар Булавчук (37) и Дмитрий Завгородний (48).