Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Рейнджерс
0
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
23:00
Филадельфия
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.20
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
01.03
Сан-Хосе
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.37
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
01.03
Сент-Луис
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.15
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
01.03
Коламбус
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.20
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
01.03
Колорадо
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.07
П2
5.66
Хоккей. НХЛ
01.03
Каролина
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.84
X
4.50
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
01.03
Лос-Анджелес
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.15
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
01.03
Монреаль
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.39
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
01.03
Тампа-Бэй
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.64
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
01.03
Торонто
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
01.03
Даллас
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
01.03
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.16
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Барыс
3
П1
X
П2

«Спартак» одержал третью победу в КХЛ подряд, обыграв «Барыс»

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над астанинским «Барысом» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Москве.

В составе победителей шайбы забросили Даниил Гутик (19-я минута), Павел Порядин (25), Никита Коростелев (30) и Демид Мансуров (39, 48). У проигравших отличились Райли Уолш (2, 60) и Майкл Веккьоне (11).

«Спартак» одержал третью победу подряд в КХЛ. Москвичи находятся на 6-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 60 матчах. «Барыс» набрал 47 очков в 61 игре и занимает 10-е место на Востоке.

В следующем матче «Спартак» 2 марта примет омский «Авангард», «Барыс» в тот же день в гостях сыграет с петербургским СКА.

Спартак
5:3
1:2, 3:0, 1:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
28.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 8700 зрителей
Главные тренеры
Александр Барков
Михаил Кравец
Вратари
Александр Георгиев
Адам Шил
(00:00-40:00)
Андрей Шутов
(40:00-59:37)
1-й период
01:07
Райлли Уолш
(Кирилл Савицкий)
09:21
Джоуи Кин
10:46
Майк Веккионе
(Райлли Уолш, Макс Уиллман)
18:23
Даниил Гутик
(Павел Порядин, Герман Рубцов)
2-й период
23:51
Командный штраф
24:18
Павел Порядин
(Егор Филин, Дмитрий Вишневский)
29:56
Никита Коростелев
(Даниил Соболев, Егор Филин)
30:09
Данил Пивчулин
34:16
Дмитрий Бреус
38:35
Демид Мансуров
(Даниил Орлов, Дмитрий Вишневский)
3-й период
41:15
Иан Маккошен
45:18
Динмухамед Кайыржан
47:22
Никита Холодилин
47:22
Джейк Мэсси
47:49
Демид Мансуров
(Данил Пивчулин)
48:35
Джоуи Кин
49:18
Даниил Орлов
59:17
Райлли Уолш
(Майк Веккионе, Иан Маккошен)
Статистика
Спартак
Барыс
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит