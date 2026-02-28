«Спартак» одержал третью победу в КХЛ подряд, обыграв «Барыс»

Встреча прошла в Москве.
В составе победителей шайбы забросили Даниил Гутик (19-я минута), Павел Порядин (25), Никита Коростелев (30) и Демид Мансуров (39, 48). У проигравших отличились Райли Уолш (2, 60) и Майкл Веккьоне (11).
«Спартак» одержал третью победу подряд в КХЛ. Москвичи находятся на 6-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 60 матчах. «Барыс» набрал 47 очков в 61 игре и занимает 10-е место на Востоке.
В следующем матче «Спартак» 2 марта примет омский «Авангард», «Барыс» в тот же день в гостях сыграет с петербургским СКА.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
28.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 8700 зрителей
Главные тренеры
Александр Барков
Михаил Кравец
Вратари
Александр Георгиев
Адам Шил
(00:00-40:00)
Андрей Шутов
(40:00-59:37)
1-й период
01:07
Райлли Уолш
(Кирилл Савицкий)
09:21
Джоуи Кин
10:46
Майк Веккионе
(Райлли Уолш, Макс Уиллман)
18:23
Даниил Гутик
(Павел Порядин, Герман Рубцов)
2-й период
23:51
Командный штраф
24:18
Павел Порядин
(Егор Филин, Дмитрий Вишневский)
29:56
Никита Коростелев
(Даниил Соболев, Егор Филин)
30:09
Данил Пивчулин
34:16
Дмитрий Бреус
38:35
Демид Мансуров
(Даниил Орлов, Дмитрий Вишневский)
3-й период
41:15
Иан Маккошен
45:18
Динмухамед Кайыржан
47:22
Никита Холодилин
47:22
Джейк Мэсси
47:49
Демид Мансуров
(Данил Пивчулин)
48:35
Джоуи Кин
49:18
Даниил Орлов
59:17
Райлли Уолш
(Майк Веккионе, Иан Маккошен)
Статистика
Спартак
Барыс
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
