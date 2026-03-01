Ричмонд
Аутсайдер Востока «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Аутсайдер Восточной конференции «Адмирал» обыграл дома «Салават Юлаев» в КХЛ.

Источник: ХК Адмирал

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) в пользу хозяев, у которых отличились Аркадий Шестаков (9-я минута), Оскар Булавчук (49), Либор Шулак (54) и Дмитрий Завгородний (60). В составе гостей шайбы забросили Владислав Ефремов (38) и Алексей Василевский (39).

«Адмирал» впервые в сезоне обыграл уфимцев при двух победах соперника. Дальневосточный клуб прервал серию из трех поражений и с 43 очками занимает последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» (66 очков) идет пятым.

В следующем матче команды встретятся во Владивостоке вновь, игра пройдет 3 марта.

В другом матче хабаровский «Амур» благодаря дублю Григория Кузьмина победил дома нижнекамский «Нефтехимик» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

Адмирал
4:2
1:0, 0:2, 3:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
1.03.2026, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 4833 зрителя
Главные тренеры
Олег Браташ
Виктор Козлов
Вратари
Адам Хуска
Семен Вязовой
(00:00-58:23)
Семен Вязовой
(c 59:37)
1-й период
08:55
Аркадий Шестаков
(Степан Старков, Никита Тертышный)
2-й период
25:58
Степан Старков
26:43
Кайл Олсон
37:54
Владислав Ефремов
(Григорий Панин)
38:23
Алексей Василевский
(Шелдон Ремпал, Девин Броссо)
3-й период
42:20
Артем Пименов
48:03
Григорий Панин
48:21
Оскар Булавчук
(Александр Шепелев, Дмитрий Завгородний)
53:31
Либор Шулак
(Семен Ручкин, Егор Чезганов)
59:37
Дмитрий Завгородний
Статистика
Адмирал
Салават Юлаев
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит