Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04.03
Баффало
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
04.03
Бостон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
04.03
Вашингтон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
04.03
Коламбус
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
04.03
Нью-Джерси
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.15
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
04.03
Виннипег
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.20
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
04.03
Калгари
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.15
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
04.03
Эдмонтон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
04.03
Миннесота
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
04.03
Анахайм
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.96
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
04.03
Сан-Хосе
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Каролина
1
П1
X
П2

«Адмирал» по буллитам уступил «Салавату Юлаеву»

«Адмирал» по буллитам уступил «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбу забросил Евгений Кузнецов (46-я минута), который также реализовал победный буллит. У «Адмирала» отличился Либор Шулак (40), который продлил результативную серию (3 гола + 6 передач) до шести матчей.

Нападающий «Адмирала» Даниэль Усманов провел 100-й матч в КХЛ.

«Салават Юлаев», набравший 68 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Адмирал» с 44 баллами располагается на последней, 11-й строчке.

В следующем матче «Адмирал» 5 марта примет нижнекамский «Нефтехимик», «Салават Юлаев» в тот же день сыграет в гостях с хабаровским «Амуром».

Адмирал
1:2
0:0, 1:0, 0:1, 0:0
Б
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
3.03.2026, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 2766 зрителей
Главные тренеры
Олег Браташ
Виктор Козлов
Вратари
Адам Хуска
Илья Коновалов
1-й период
13:54
Оскар Булавчук
19:15
Степан Старков
19:47
Дин Стюарт
2-й период
26:03
Даниэль Усманов
38:00
Григорий Панин
39:57
Либор Шулак
(Степан Старков, Павел Шэн)
3-й период
42:16
Александр Шепелев
45:49
Евгений Кузнецов
(Сергей Варлов, Егор Сучков)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Евгений Кузнецов
(Салават Юлаев)
Статистика
Адмирал
Салават Юлаев
Штрафное время
8
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит