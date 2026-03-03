«Адмирал» по буллитам уступил «Салавату Юлаеву»

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбу забросил Евгений Кузнецов (46-я минута), который также реализовал победный буллит. У «Адмирала» отличился Либор Шулак (40), который продлил результативную серию (3 гола + 6 передач) до шести матчей.
Нападающий «Адмирала» Даниэль Усманов провел 100-й матч в КХЛ.
«Салават Юлаев», набравший 68 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Адмирал» с 44 баллами располагается на последней, 11-й строчке.
В следующем матче «Адмирал» 5 марта примет нижнекамский «Нефтехимик», «Салават Юлаев» в тот же день сыграет в гостях с хабаровским «Амуром».
Олег Браташ
Виктор Козлов
Адам Хуска
Илья Коновалов
13:54
Оскар Булавчук
19:15
Степан Старков
19:47
Дин Стюарт
26:03
Даниэль Усманов
38:00
Григорий Панин
39:57
Либор Шулак
(Степан Старков, Павел Шэн)
42:16
Александр Шепелев
45:49
Евгений Кузнецов
(Сергей Варлов, Егор Сучков)
победный бросок: Евгений Кузнецов
(Салават Юлаев)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит