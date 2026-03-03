«Адмирал» по буллитам уступил «Салавату Юлаеву»

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбу забросил Евгений Кузнецов (46-я минута), который также реализовал победный буллит. У «Адмирала» отличился Либор Шулак (40), который продлил результативную серию (3 гола + 6 передач) до шести матчей.