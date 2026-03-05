Омский «Авангард» обыграл ЦСКА в выездном матче

Два периода игроки ни одной команды не могли поразить ворота соперника. Лишь на пятой минуте третьего периода счёт открыл Майкл Маклауд. Он же повторил успех на 12-й минуте, оформив дубль. Ворота омичей до конца встречи остались в неприкосновенности.