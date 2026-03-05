Ричмонд
Омский «Авангард» обыграл ЦСКА в выездном матче

Победу омской команде принёс дубль Майкла Маклауда.

Источник: БЕЛТА

На ЦСКА-Арене в столице состоялся хоккейный матч, где встретились омский «Авангард» и московский ЦСКА. Игра завершилась со счётом 0:2 в пользу гостей.

Два периода игроки ни одной команды не могли поразить ворота соперника. Лишь на пятой минуте третьего периода счёт открыл Майкл Маклауд. Он же повторил успех на 12-й минуте, оформив дубль. Ворота омичей до конца встречи остались в неприкосновенности.

Команды уже встречались в этом чемпионате, но один раз. 15 января игра в Омске завершилась со счетом 2:1 в пользу омского «Авангарда».

В лиге «армейцы» и «ястребы» провели 46 очных поединков: москвичи одержали 27 побед, омичи — 19. В этом сезоне в составе «армейцев» играет бывшая звезда омского клуба Клим Костин, который перешел в ЦСКА в результате обмена на Кирилла Долженкова и Егора Афанасьева.

На сегодня «ястребы» по-прежнему уверенно держатся на втором месте в таблице Востока, а ЦСКА занимают пятую строчку Запада.

В последних играх чемпионата «Авангард» одержал третью победу подряд. Следующую встречу омичи проведут также на выезде, сыграв с ХК «Сочи» 6 марта.

ЦСКА
0:2
0:0, 0:0, 0:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9614 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Ги Буше
Вратари
Дмитрий Гамзин
(00:00-57:20)
Никита Серебряков
Дмитрий Гамзин
(59:34-59:39)
1-й период
07:10
Джозеф Чеккони
2-й период
28:24
Денис Зернов
31:28
Наиль Якупов
37:18
Иван Патрихаев
3-й период
44:45
Майкл Маклауд
(Джованни Фьоре)
47:02
Артем Блажиевский
51:26
Майкл Маклауд
(Джованни Фьоре, Марсель Ибрагимов)
52:15
Василий Пономарев
52:22
Денис Зернов
53:58
Максим Лажуа
Статистика
ЦСКА
Авангард
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит