Омский «Авангард» обыграл ЦСКА в выездном матче

На ЦСКА-Арене в столице состоялся хоккейный матч, где встретились омский «Авангард» и московский ЦСКА. Игра завершилась со счётом 0:2 в пользу гостей.
Два периода игроки ни одной команды не могли поразить ворота соперника. Лишь на пятой минуте третьего периода счёт открыл Майкл Маклауд. Он же повторил успех на 12-й минуте, оформив дубль. Ворота омичей до конца встречи остались в неприкосновенности.
Команды уже встречались в этом чемпионате, но один раз. 15 января игра в Омске завершилась со счетом 2:1 в пользу омского «Авангарда».
В лиге «армейцы» и «ястребы» провели 46 очных поединков: москвичи одержали 27 побед, омичи — 19. В этом сезоне в составе «армейцев» играет бывшая звезда омского клуба Клим Костин, который перешел в ЦСКА в результате обмена на Кирилла Долженкова и Егора Афанасьева.
На сегодня «ястребы» по-прежнему уверенно держатся на втором месте в таблице Востока, а ЦСКА занимают пятую строчку Запада.
В последних играх чемпионата «Авангард» одержал третью победу подряд. Следующую встречу омичи проведут также на выезде, сыграв с ХК «Сочи» 6 марта.
Игорь Никитин
Ги Буше
Дмитрий Гамзин
(00:00-57:20)
Никита Серебряков
Дмитрий Гамзин
(59:34-59:39)
07:10
Джозеф Чеккони
28:24
Денис Зернов
31:28
Наиль Якупов
37:18
Иван Патрихаев
44:45
Майкл Маклауд
(Джованни Фьоре)
47:02
Артем Блажиевский
51:26
Майкл Маклауд
(Джованни Фьоре, Марсель Ибрагимов)
52:15
Василий Пономарев
52:22
Денис Зернов
53:58
Максим Лажуа
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
