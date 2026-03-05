Ричмонд
СКА в четвертый раз в сезоне обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Петербургский СКА на выезде нанес поражение минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в четверг в Минске, завершилась в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе петербуржцев отличились Матвей Поляков (32-я минута) и Сергей Сапего (61). У «Динамо» шайбу забросил Алекс Лимож (33).

Форвард СКА Михаил Воробьев провел свой 300-й матч в составе петербургского клуба и отметился голевой передачей, благодаря чему достиг отметки в 200 очков в КХЛ за всю карьеру.

СКА (73 очка) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» (83) располагается на второй позиции. Клубы ранее гарантировали себе участие в плей-офф. В сезонной серии между СКА и «Динамо» счет стал 4−1 в пользу армейцев.

Следующие матчи обе команды проведут на выезде против московского «Динамо». СКА сыграет с «бело-голубыми» 7 марта, а минчане — 9 марта.

Динамо Мн
1:2
0:0, 1:1, 0:0
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
5.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Игорь Ларионов
Вратари
Закари Фукале
(00:00-60:18)
Сергей Иванов
(00:00-60:18)
1-й период
03:34
Егор Бориков
13:09
Командный штраф
2-й период
31:23
Матвей Поляков
(Михаил Воробьев, Бреннан Менелл)
32:23
Алекс Лимож
(Николас Мелош)
33:37
Богдан Белкин
33:37
Рокко Гримальди
Овертайм
60:18
Сергей Сапего
(Матвей Короткий, Матвей Поляков)
Статистика
Динамо Мн
СКА
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит