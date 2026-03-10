Сибирское дерби в Омске завершилось поражением «Авангарда» в серии буллитов

Омский «Авангард» уступил новосибирской «Сибири» в домашнем матче. Игра 9 марта в Омске завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу гостей.
Первый гол в матче на шестой минуте встречи забил нападающий «Сибири» Вячеслав Лещенко. За первые 20 минут в протоколе не было зафиксировано ни одного удаления.
Сравнять счёт «ястребам» удалось только на 40-й минуте. За 54 секунды до второго перерыва. Это сделал защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов. Третий период не был отмечен заброшенными шайбами, и игра перешла в овертайм.
Победную шайбу новосибирцев в серии буллитов забросил Михаил Абрамов.
ХК «Сибирь» с 62 очками в 64 матчах идет 8‑м на Востоке и опережает хабаровский «Амур» в борьбе за путевку в плей‑офф.
ХК «Авангард» в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграл 64 матча, набрав 91 очко и занимает второе место в Восточной конференции.
Ги Буше
Ярослав Люзенков
Никита Серебряков
(00:00-65:00)
Антон Красоткин
(00:00-65:00)
05:01
Вячеслав Лещенко
(Илья Федотов, Михаил Орлов)
39:06
Вячеслав Войнов
(Максим Лажуа, Иван Игумнов)
58:50
Майкл Маклауд
58:50
Егор Зайцев
63:00
Егор Аланов
победный бросок: Михаил Абрамов
(Сибирь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит