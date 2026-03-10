Ричмонд
Сибирское дерби в Омске завершилось поражением «Авангарда» в серии буллитов

Хоккеисты новосибирской «Сибири» оказались удачливее в упорном противостоянии с омским «Авангардом».

Источник: БЕЛТА

Омский «Авангард» уступил новосибирской «Сибири» в домашнем матче. Игра 9 марта в Омске завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый гол в матче на шестой минуте встречи забил нападающий «Сибири» Вячеслав Лещенко. За первые 20 минут в протоколе не было зафиксировано ни одного удаления.

Сравнять счёт «ястребам» удалось только на 40-й минуте. За 54 секунды до второго перерыва. Это сделал защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов. Третий период не был отмечен заброшенными шайбами, и игра перешла в овертайм.

Победную шайбу новосибирцев в серии буллитов забросил Михаил Абрамов.

ХК «Сибирь» с 62 очками в 64 матчах идет 8‑м на Востоке и опережает хабаровский «Амур» в борьбе за путевку в плей‑офф.

ХК «Авангард» в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграл 64 матча, набрав 91 очко и занимает второе место в Восточной конференции.

Авангард
1:2
0:1, 1:0, 0:0, 0:0
Б
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
9.03.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Ярослав Люзенков
Вратари
Никита Серебряков
(00:00-65:00)
Антон Красоткин
(00:00-65:00)
1-й период
05:01
Вячеслав Лещенко
(Илья Федотов, Михаил Орлов)
2-й период
39:06
Вячеслав Войнов
(Максим Лажуа, Иван Игумнов)
3-й период
58:50
Майкл Маклауд
58:50
Егор Зайцев
Овертайм
63:00
Егор Аланов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Михаил Абрамов
(Сибирь)
Статистика
Авангард
Сибирь
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит