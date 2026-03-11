Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.30
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.82
П2
5.76
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.91
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
12.03
Оттава
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.50
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
12.03
Филадельфия
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Автомобилист
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Северсталь
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Юта
0
П1
X
П2

КХЛ расторгла договор с арбитром Скугаревым в середине февраля

Ранее арбитра пожизненно отстранили от любой хоккейной деятельности.

Источник: Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) расторгла договор с линейным арбитром Мирославом Скугаревым в середине февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

Ранее ТАСС сообщал, что дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) пожизненно запретил Скугареву заниматься любой хоккейной деятельностью. Инцидент с непозволительным поведением Скугарева и арбитров Ильнура Хажиева и Ивана Шмакова произошел после матча Всероссийской хоккейной лиги между «Норильском» и «Омскими крыльями». Поводом для разбирательства стало видео, распространившееся в социальных сетях, на котором судьи якобы запечатлены в нетрезвом состоянии. По итогам прошлого сезона Скугарев был признан лучшим линейным арбитром.

«Лига расторгла договор с Мирославом Скугаревым 22 февраля 2026 года. В настоящий момент он не является арбитром КХЛ», — сказал собеседник агентства.

Отец арбитра сообщил ТАСС, что допускает подачу апелляции на решение ФХР.