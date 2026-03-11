КХЛ расторгла договор с арбитром Скугаревым в середине февраля

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) расторгла договор с линейным арбитром Мирославом Скугаревым в середине февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.
Ранее ТАСС сообщал, что дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) пожизненно запретил Скугареву заниматься любой хоккейной деятельностью. Инцидент с непозволительным поведением Скугарева и арбитров Ильнура Хажиева и Ивана Шмакова произошел после матча Всероссийской хоккейной лиги между «Норильском» и «Омскими крыльями». Поводом для разбирательства стало видео, распространившееся в социальных сетях, на котором судьи якобы запечатлены в нетрезвом состоянии. По итогам прошлого сезона Скугарев был признан лучшим линейным арбитром.
«Лига расторгла договор с Мирославом Скугаревым 22 февраля 2026 года. В настоящий момент он не является арбитром КХЛ», — сказал собеседник агентства.
Отец арбитра сообщил ТАСС, что допускает подачу апелляции на решение ФХР.