КХЛ расторгла договор с арбитром Скугаревым в середине февраля

Ранее ТАСС сообщал, что дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) пожизненно запретил Скугареву заниматься любой хоккейной деятельностью. Инцидент с непозволительным поведением Скугарева и арбитров Ильнура Хажиева и Ивана Шмакова произошел после матча Всероссийской хоккейной лиги между «Норильском» и «Омскими крыльями». Поводом для разбирательства стало видео, распространившееся в социальных сетях, на котором судьи якобы запечатлены в нетрезвом состоянии. По итогам прошлого сезона Скугарев был признан лучшим линейным арбитром.