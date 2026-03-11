Ричмонд
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
0
:
ЦСКА
1
Все коэффициенты
П1
23.00
X
5.70
П2
1.25
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
1
:
Шанхай Дрэгонс
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.00
П2
10.50
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
2
:
Динамо Мн
0
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.71
П2
6.96
Хоккей. КХЛ
3-й период
Лада
1
:
Северсталь
2
Все коэффициенты
П1
67.00
X
5.80
П2
1.20
Хоккей. НХЛ
12.03
Оттава
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.57
Хоккей. НХЛ
12.03
Филадельфия
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.28
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Торпедо
1
П1
X
П2

Хет-трик Фьоре принес «Авангарду» победу над «Торпедо»

Хоккеисты «Авангарда» нанесли поражение «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча, прошедшая в среду в Омске, завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Ги Буше.

Источник: Sport24

В составе «ястребов» хет-трик оформил канадский форвард Джованни Фьоре. Еще одну шайбу с передачи Фьоре забросил Константин Окулов. У нижегородцев единственный гол забил Егор Соколов.

«Авангард» идет вторым в таблице Восточной конференции, «Торпедо» занимает 5-е место на Западе.

13 марта «Авангард» примет «Шанхай Дрэгонс», а «Торпедо» на выезде сыграет с «Трактором».

Авангард
4:1
1:1, 1:0, 2:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
11.03.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 11869 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Алексей Исаков
Вратари
Никита Серебряков
Денис Костин
(00:00-57:15)
Денис Костин
(58:08-59:05)
Денис Костин
(c 59:56)
1-й период
07:16
Джованни Фьоре
(Константин Окулов)
09:04
Джозеф Чеккони
12:01
Егор Соколов
(Игорь Гераськин, Богдан Конюшков)
14:09
Михаил Котляревский
2-й период
26:58
Джозеф Чеккони
31:16
Джованни Фьоре
(Майкл Маклауд, Вячеслав Войнов)
3-й период
43:21
Дамир Шарипзянов
46:29
Антон Сизов
58:08
Джованни Фьоре
59:56
Константин Окулов
(Джованни Фьоре, Никита Серебряков)
Статистика
Авангард
Торпедо
Штрафное время
8
2
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит