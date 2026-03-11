Хет-трик Фьоре принес «Авангарду» победу над «Торпедо»

В составе «ястребов» хет-трик оформил канадский форвард Джованни Фьоре. Еще одну шайбу с передачи Фьоре забросил Константин Окулов. У нижегородцев единственный гол забил Егор Соколов.
«Авангард» идет вторым в таблице Восточной конференции, «Торпедо» занимает 5-е место на Западе.
13 марта «Авангард» примет «Шанхай Дрэгонс», а «Торпедо» на выезде сыграет с «Трактором».
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
11.03.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 11869 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Алексей Исаков
Вратари
Никита Серебряков
Денис Костин
(00:00-57:15)
Денис Костин
(58:08-59:05)
Денис Костин
(c 59:56)
1-й период
07:16
Джованни Фьоре
(Константин Окулов)
09:04
Джозеф Чеккони
12:01
Егор Соколов
(Игорь Гераськин, Богдан Конюшков)
14:09
Михаил Котляревский
2-й период
26:58
Джозеф Чеккони
31:16
Джованни Фьоре
(Майкл Маклауд, Вячеслав Войнов)
3-й период
43:21
Дамир Шарипзянов
46:29
Антон Сизов
58:08
Джованни Фьоре
59:56
Константин Окулов
(Джованни Фьоре, Никита Серебряков)
Статистика
Авангард
Торпедо
Штрафное время
8
2
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
