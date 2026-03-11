«Металлург» впервые в истории выиграл регулярный чемпионат КХЛ

У «Металлурга» 101 очко в 64 матчах. Магнитогорский клуб впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат КХЛ. Также команда в пятый раз заняла первое место в Восточной конференции. Западную конференцию ранее выиграл «Локомотив».