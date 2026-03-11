«Металлург» впервые в истории выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Магнитогорский «Металлург» досрочно стал обладателем Кубка континента, который вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ.
Это произошло после того, как «Металлург» победил уфимский «Салават Юлаев» (2:1 в овертайме), а ярославский «Локомотив» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» (1:4).
У «Металлурга» 101 очко в 64 матчах. Магнитогорский клуб впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат КХЛ. Также команда в пятый раз заняла первое место в Восточной конференции. Западную конференцию ранее выиграл «Локомотив».
За всю историю КХЛ выигравший регулярный чемпионат клуб лишь дважды завоевывал потом Кубок Гагарина. В сезоне 2018/19 это удалось ЦСКА, а в прошлом сезоне — «Локомотиву».
«Металлург» трижды в своей истории завоевывал Кубок Гагарина (2014, 2016, 2024).
Виктор Козлов
Андрей Разин
Семен Вязовой
Александр Смолин
29:27
Григорий Панин
31:22
Владимир Ткачев
32:09
Шелдон Ремпал
32:54
Ярослав Цулыгин
33:58
Роман Канцеров
(Дерек Барак, Владимир Ткачев)
35:33
Михаил Федоров
36:04
Руслан Исхаков
37:19
Джек Родуолд
(Шелдон Ремпал, Дин Стюарт)
60:36
Дин Стюарт
62:19
Даниил Вовченко
(Александр Петунин, Валерий Орехов)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит