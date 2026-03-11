Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
0
:
ЦСКА
1
Все коэффициенты
П1
23.00
X
5.70
П2
1.25
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
1
:
Шанхай Дрэгонс
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.00
П2
10.50
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
2
:
Динамо Мн
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
7.25
П2
14.20
Хоккей. КХЛ
3-й период
Лада
1
:
Северсталь
2
Все коэффициенты
П1
67.00
X
5.80
П2
1.15
Хоккей. НХЛ
12.03
Оттава
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.57
Хоккей. НХЛ
12.03
Филадельфия
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.28
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Торпедо
1
П1
X
П2

«Металлург» впервые в истории выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Магнитогорский клуб досрочно обеспечил себе Кубок континента.

Источник: РБК Спорт

Магнитогорский «Металлург» досрочно стал обладателем Кубка континента, который вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ.

Это произошло после того, как «Металлург» победил уфимский «Салават Юлаев» (2:1 в овертайме), а ярославский «Локомотив» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» (1:4).

У «Металлурга» 101 очко в 64 матчах. Магнитогорский клуб впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат КХЛ. Также команда в пятый раз заняла первое место в Восточной конференции. Западную конференцию ранее выиграл «Локомотив».

За всю историю КХЛ выигравший регулярный чемпионат клуб лишь дважды завоевывал потом Кубок Гагарина. В сезоне 2018/19 это удалось ЦСКА, а в прошлом сезоне — «Локомотиву».

«Металлург» трижды в своей истории завоевывал Кубок Гагарина (2014, 2016, 2024).

Салават Юлаев
1:2
0:0, 1:1, 0:0
ОТ
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
11.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 7431 зритель
Главные тренеры
Виктор Козлов
Андрей Разин
Вратари
Семен Вязовой
Александр Смолин
2-й период
29:27
Григорий Панин
31:22
Владимир Ткачев
32:09
Шелдон Ремпал
32:54
Ярослав Цулыгин
33:58
Роман Канцеров
(Дерек Барак, Владимир Ткачев)
35:33
Михаил Федоров
36:04
Руслан Исхаков
37:19
Джек Родуолд
(Шелдон Ремпал, Дин Стюарт)
Овертайм
60:36
Дин Стюарт
62:19
Даниил Вовченко
(Александр Петунин, Валерий Орехов)
Статистика
Салават Юлаев
Металлург Мг
Штрафное время
8
6
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит