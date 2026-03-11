«Надо быть не тоньше комариного хера». Квартальнов — о самоотверженности игроков минского «Динамо»

«У нас есть определенные проблемы с тем же началом. Этот барьер стараемся преодолеть. Позитивный момент в том, что команда не сдается. Здесь нужно чуть везение, где-то чуть самоотверженности. Первый период… Знаете, быть, как я говорю, не тоньше комариного, кхм-кхм, хера, стоять на линии броска, ловить зубами. И она (шайба) потом придет, она зайдет в ворота. Здесь надо заслужить», — добавил тренер.