«Надо быть не тоньше комариного хера». Квартальнов — о самоотверженности игроков минского «Динамо»

«Первый период — СКА очень мощно начал. Мы были чуть не готовы, проспали первый период. Потом была равная игра. Во втором периоде стали чуть рисковать, но шайба не держалась, а вот в третьем стало чуть лучше. Пошли на риск, но чуть не хватило», — сказал Квартальнов на пресс-конференции.
«У нас есть определенные проблемы с тем же началом. Этот барьер стараемся преодолеть. Позитивный момент в том, что команда не сдается. Здесь нужно чуть везение, где-то чуть самоотверженности. Первый период… Знаете, быть, как я говорю, не тоньше комариного, кхм-кхм, хера, стоять на линии броска, ловить зубами. И она (шайба) потом придет, она зайдет в ворота. Здесь надо заслужить», — добавил тренер.
Игорь Ларионов
Дмитрий Квартальнов
Сергей Иванов
Василий Демченко
(00:00-49:56)
Василий Демченко
(50:28-52:35)
Василий Демченко
(53:55-58:00)
Василий Демченко
(c 59:57)
04:28
Иван Выдренков
(Николай Голдобин, Андрей Педан)
09:15
Сергей Плотников
(Николай Голдобин, Скотт Уилсон)
16:58
Егор Бориков
17:25
Матвей Поляков
(Рокко Гримальди, Бреннан Менелл)
26:13
Даниил Липский
29:59
Сергей Плотников
(Николай Голдобин)
34:35
Алекс Лимож
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
38:51
Джозеф Бландизи
49:56
Валентин Зыков
50:28
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
52:35
Андрей Педан
53:55
Вадим Шипачев
(Тай Смит, Сэм Энас)
59:57
Тай Смит
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит