«Надо быть не тоньше комариного хера». Квартальнов — о самоотверженности игроков минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4) объяснил, почему команда провалила начало игры.

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Первый период — СКА очень мощно начал. Мы были чуть не готовы, проспали первый период. Потом была равная игра. Во втором периоде стали чуть рисковать, но шайба не держалась, а вот в третьем стало чуть лучше. Пошли на риск, но чуть не хватило», — сказал Квартальнов на пресс-конференции.

«У нас есть определенные проблемы с тем же началом. Этот барьер стараемся преодолеть. Позитивный момент в том, что команда не сдается. Здесь нужно чуть везение, где-то чуть самоотверженности. Первый период… Знаете, быть, как я говорю, не тоньше комариного, кхм-кхм, хера, стоять на линии броска, ловить зубами. И она (шайба) потом придет, она зайдет в ворота. Здесь надо заслужить», — добавил тренер.

СКА
4:3
3:0, 1:1, 0:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
11.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11222 зрителя
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Сергей Иванов
Василий Демченко
(00:00-49:56)
Василий Демченко
(50:28-52:35)
Василий Демченко
(53:55-58:00)
Василий Демченко
(c 59:57)
1-й период
04:28
Иван Выдренков
(Николай Голдобин, Андрей Педан)
09:15
Сергей Плотников
(Николай Голдобин, Скотт Уилсон)
16:58
Егор Бориков
17:25
Матвей Поляков
(Рокко Гримальди, Бреннан Менелл)
2-й период
26:13
Даниил Липский
29:59
Сергей Плотников
(Николай Голдобин)
34:35
Алекс Лимож
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
38:51
Джозеф Бландизи
3-й период
49:56
Валентин Зыков
50:28
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
52:35
Андрей Педан
53:55
Вадим Шипачев
(Тай Смит, Сэм Энас)
59:57
Тай Смит
Статистика
СКА
Динамо Мн
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
