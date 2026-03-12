Стрелы «Амура»: хабаровчане поборются с «Сибирью» за место в плей-офф КХЛ

В сентябре, в начале сезона, подопечные Андрея Разина проиграли два матча подряд, причем оба в овертайме, набрав по одному очку. В следующий раз серия из двух поражений случилась только в середине февраля. В остальное время и по игре, по результату «Магнитка» была на голову выше большинства команд как в своей Восточной конференции, так и в целом в регулярном чемпионате. Конкуренцию ей мог составить разве что омский «Авангард», набравший ход в последнее время, но ранее он был не так стабилен, чтобы конкурировать в битве за первое место.