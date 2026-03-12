Стрелы «Амура»: хабаровчане поборются с «Сибирью» за место в плей-офф КХЛ

До конца регулярного чемпионата КХЛ осталось чуть больше недели, и почти все участники плей-офф уже определились. Осталось только выяснить, кто пойдет в Кубок Гагарина восьмым от Восточной конференции — новосибирская «Сибирь» или хабаровский «Амур». А вот победитель регулярного сезона уже известен — им впервые в своей истории стал магнитогорский «Металлург», лучший в Восточной конференции. На Западе сильнейшим стал прошлогодний обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив».
«Металлург»
Так получилось, что лидерство в обеих конференциях довольно быстро захватили обладатели двух последних Кубков Гагарина. И не отпускали его до самого конца. В частности, магнитогорский «Металлург», выигравший главный трофей КХЛ в позапрошлом году, почти всю нынешнюю регулярку прошел без спадов.
В сентябре, в начале сезона, подопечные Андрея Разина проиграли два матча подряд, причем оба в овертайме, набрав по одному очку. В следующий раз серия из двух поражений случилась только в середине февраля. В остальное время и по игре, по результату «Магнитка» была на голову выше большинства команд как в своей Восточной конференции, так и в целом в регулярном чемпионате. Конкуренцию ей мог составить разве что омский «Авангард», набравший ход в последнее время, но ранее он был не так стабилен, чтобы конкурировать в битве за первое место.
Проблемы у «Металлурга» начались только в феврале, в последний месяц регулярки. Сначала было выездное разгромное поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» со счетом 1:8. Затем на стыке февраля и марта Магнитогорск впервые в сезоне проиграл трижды подряд, но и в этих матчах дважды всё решалось в овертайме, то есть без очков команда почти не обходилась.
Одной из причин проблем в конце зимы и начале весны стала тяжелая травма нападающего Дмитрия Силантьева, который скорее всего уже не успеет восстановиться до конца сезона. Герой победного Кубка Гагарина — 2024 в этом сезоне составлял ударное первое звено в атаке с Владимиром Ткачёвым и Романом Канцеровым. И теперь Разину приходится искать варианты его замены перед плей-офф.
Тем не менее, 11 марта «Магнитка» за четыре матча до финиша обеспечила себе победу в регулярке. Впервые в истории клуб выиграл Кубок Континента — приз победителю регулярного чемпионата. Но ключевым для нее будет плей-офф. Об этом заявил и Разин, отметив, что никто не вспомнит эту победу в регулярке.
— «Магнитка» очень хорошо провела этот регулярный чемпионат и заслуженно его выиграла с солидным отрывом, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов. — Команда хорошо держит шайбу, играет на высоких скоростях и радует зрителя как результатами, так и качеством хоккея. Но это пока еще не гарантия успеха в плей-офф. Мы видим игровые проблемы, которые есть у «Металлурга» в последнее время. И главная задача для Разина — подобрать за короткое время адекватную замену Силантьеву в первом звене.
«Локомотив»
Год назад ярославский клуб с солидным отрывом выиграл регулярный чемпионат, а в плей-офф завоевал долгожданный Кубок Гагарина — первый в своей истории. После этого главный тренер команды Игорь Никитин и почти весь его штаб ушли в московский ЦСКА. Но руководство клуба сумело сохранить большую часть чемпионского состава.
При сменившем Никитина Бобе Хартли в первой половине сезона результаты и игра были не очень стабильные. Но опытный канадец, не работавший четыре года с момента ухода из омского «Авангарда», с которым выиграл в 2021 году Кубок Гагарина, сумел к весне подвести «железнодорожников» в хорошей форме. В итоге они уверенно заняли первое место на Западе и кажутся одними из фаворитов плей-офф.
«Сибирь» и «Амур»
В этом сезоне необычайно быстро стали известны 15 из 16 участников плей-офф. Лишь на Востоке сохраняется интрига в борьбе за восьмую строчку — последнюю из тех, что дают право участвовать в Кубке Гагарина.
Ведущие за нее борьбу «Сибирь» и «Амур» пережили немало изменений по ходу сезона в составе и тренерском штабе. Хабаровчане назначили в межсезонье главным тренером никогда не работавшего в этой должности Александра Гальченюка, отца одного из лидеров команды Александра Гальченюка — младшего.
В первые два месяца результаты были неважные. В это время ассистентом главного тренера назначили опытного белоруса Александра Андриевского. Вскоре Гальченюк — старший перестал появляться в команде. Клуб объяснил это состоянием его здоровья. Подменявший его Андриевский сумел улучшить результаты и ближе к зиме полноценно сменил Гальченюка.
После этого случился спад в результатах, но с февраля «Амур» вновь набрал ход и приблизился к «Сибири». Однако 10 марта допустил обидную осечку в домашней игре с лишившимся шансов на плей-офф астанинским «Барысом» (0:3).
Теперь он отстает от «Сибири» на пять очков за четыре матча до финиша. Чтобы попасть в плей-офф, дальневосточному клубу надо побеждать во всех этих играх и надеяться, что новосибирцы проиграют трижды.
«Сибирь» за сезон дважды сменила главного тренера. И в середине регулярки шла на последнем месте с большим отставанием от конкурентов. Но возглавивший команду Ярослав Люзенков, ранее работавший главным только в молодежном хоккее и ВХЛ, сумел сплотить игроков и сделать с ними рывок, позволяющий теперь быть одной ногой в плей-офф.
Сочинские переносы
23 февраля идущий последним на Западе «Сочи» играл дома с ЦСКА. После первого периода при счете 0:0 матч пришлось останавливать из-за угрозы БПЛА. В итоге встречу перенесли на 11 марта в Москву, где надо было сыграть два периода. Интересно, что по календарю днем ранее в столице эти же команды играли плановый матч. В итоге обе встречи армейцы выиграли со счетом 2:1.
КХЛ также пришлось сдвигать на один день (с 12 на 13 марта) игру сочинцев в гостях с казанским «Ак Барсом». При этом 1 марта также прерывался по аналогичной причине домашний матч южного клуба против нижегородского «Торпедо». Его в итоге доиграли в тот же день, «Сочи» победил 3:1. Через три дня он должен был принимать «Локомотив», но в итоге встречу перенесли в Ярославль. По слухам, это было связано с договоренностью между клубами. Следующий домашний матч 6 марта против «Авангарда» «Сочи» уже сыграл дома и победил 3:1.
— Постарались спокойно отнестись к этой ситуации и сыграть так, как можем, — сказал «Известиям» нападающий «Сочи» Тимур Хафизов. — Понятно, что здесь главное — это безопасность. Поэтому просто подчиняемся тем решениям КХЛ, которые есть. В конце концов, мы все в равных условиях с нашими соперниками. Так что никто не жалуется на ситуацию. Просто постарались сыграть достойно. Где-то это получилось — с армейцами оба матча провели на равных, у «Авангарда» и «Торпедо» выиграли. Постараемся в оставшихся матчах также победить.
До конца регулярки сочинцам осталось провести четыре матча. Из них два дома — 15 марта с «Амуром» и 18 марта с «Ак Барсом». Также стоит отметить, что капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов близок к рекорду по очкам среди защитников за один регулярный чемпиона. Ему осталось набрать два балла по системе «гол+пас», чтобы побить рекорд Кевина Даллмена, бывшего игрока «Барыса». На это у него есть четыре матча. Регулярный чемпионат закончится 20 марта. Плей-офф стартует спустя три дня.
