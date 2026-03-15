Вокруг Ларионова в СКА собрали лучший штаб в КХЛ. 4 главных тренера — такого не было даже при Ротенберге!

СКА, на протяжении всего сезона балансировавший на грани плей-офф, одержал пять побед подряд. Петербуржцы, критикуемые журналистами и собственными болельщиками, вдруг стали реальными претендентами на топ-4 Запада в регулярном чемпионате. А при удачном посеве в первом раунде, способны пройти как минимум один круг, а то и замахнуться на что-то большее. Еще недавно это звучало как фантастика, но сегодня команда Игоря Ларионова — серьезная сила. Впрочем, можно ли называть СКА командой Ларионова?
Дело в том, что от штаба СКА, который начинал подготовку к сезону, практически никого кроме самого Ларионова не осталось. Сначала Профессору на помощь прислали Юрия Бабенко. Потом Максим Семенов и Владимир Филатов по ходу сезона были отстранены от первой команды, и штаб «армейцев» изменился до неузнаваемости. На смену тренерам, которые ассистировали Ларионова с лета, пришли Борис Миронов и Леонид Тамбиев. Трудно не проводить параллели между этими изменениями и преображением СКА.
Нынешний штаб СКА, пожалуй, сильнейший в КХЛ. С ним, конечно, могут поспорить тренерские команды «Локомотива» (Хартли, Красоткин, Пелино, Звягин), «Авангарда» (Буше, Рише, Подконинцки, Свитов, Завьялов) или ЦСКА (Никитин, Юшкевич, Курьянов, Попов), но петербуржцы им точно не уступят, а в чем-то точно превзойдут. Прежде всего — в опыте каждого из тренеров работы главным. Миронов, Бабенко и Тамбиев — все они занимали должности, которую в СКА доверили Ларионову.
Тамбиев совсем недавно, еще в этом сезоне возглавлял «Адмирал», а пару лет назад доходил с ним до второго раунда Кубка Гагарина. То есть добивался того же результата, что и Ларионов, но другими методами — жесткой рукой и надежной обороной. Миронов возглавлял «Спартак» и начинал этот сезон в «Ладе», а Бабенко недолго был главным тренером в «Витязе», а помогал такой глыбе как Олег Знарок. Собственно, согласно легенде, именно Знарок и порекомендовал Бабенко своему бывшему клубу.
В самом по себе таком опыте нет какого-то очевидного преимущества. Вполне реалистичен сценарий, при котором такой помощник будет скорее вредителем. История знает немало примеров, когда ассистент, обладающий не меньшим авторитетом, чем главный тренер, его по итогу смещает. Вот и когда Бабенко вошел в штаб СКА, а в СМИ начали приписывать все успехи команды новому ассистенту, Ларионову, по слухам, это не понравилось. Очевидно, что главный тренер может опасаться, чтобы его подсидят.
Не всегда хороший главный тренер = хороший помощник, и наоборот. Дмитрий Юшкевич годами строит железобетонную оборону в командах Игоря Никитина, но вот сам в роли наставника себя не реализовал. Сложно было предугадать, сумеет ли приспособиться к работе ассистентом Леонид Тамбиев — человек непростой, тренер довольно авторитарный, и работавший помощником только в сборной Казахстана. Однако, глядя на результаты и игру СКА, можно прийти к выводу, что пазл сложился.
«Его прагматизм, который был в “Адмирале”, игра от обороны, надежность — это те вещи, которые мы берем в нашу общую копилку. Его роль важна. Я немного освободил себя от части требований к игрокам. Потому что я всегда хочу держать очень высокую планку, но не всегда игроки могут ее выдерживать. Поэтому некоторые моменты я перевел на него. Он влияет на людей, которым нужно слегка… не говоря жестким языком, и пряник, и кнут. Это не совсем мой стиль, но в нашем хоккее такие методы работают», — рассказывает Ларионов о роли Тамбиева.
Мы не знаем, добровольно ли Ларионов принял в свой штаб Тамбиева, или на этом настояло руководство. Вполне возможно, это некий компромисс: СКА не увольняет Профессора, но навязывает ему более сильных и независимых ассистентов. Сам Игорь Николаевич не переваривает команды вроде «Адмирала» Тамбиева, и вряд ли разделяет его методы общения с игроками. Да и Миронова не назовешь тренером-демократом. Однако как-то они в одной тренерской команде уживаются.
Когда-то в СКА уже был триумвират главных тренеров. Роман Ротенберг, являющийся главой штаба СКА и сборной России, но сам еще не получивший тренерский диплом, собрал под одной крышей Илью Воробьева, Алексея Кудашова и Анвара Гатиятулина. На бумаге — громко, солидно, амбициозно. На деле же ни СКА, ни сборная России с ними ничего не выиграли. Кудашов впоследствии сменил Воробьева на посту главного тренера. Нельзя сказать, что он подсидел коллегу, но в целом это лишь подтверждает опасения, что в одной берлоге двум, а тем более трем, главным тренерам будет тесно.
Однако у того трио, собранного Ротенбергом, есть отличия с тем, какой штаб собрался в СКА сегодня. Воробьев, Кудашов и Гатиятулин — единомышленники. На хоккей они смотрят примерно одинаково. Они хорошо общались между собой и, как мы можем догадываться, не имели идеологических разночтений. А вот в нынешнем штабе собраны лебедь, рак и щука. Они могут потащить СКА в разные стороны, а могут своей разновекторностью помочь команде. В споре рождается не только драка, но и истина.
И тут стоит вспомнить, что свои лучшие турниры и сезоны Ларионов-тренер проводил тогда, когда рядом с ним был не просто хороший помощник, а сильная личность, а где-то даже антагонист. На МЧМ-2020 Профессор помогал Валерию Брагину, между ними не было большой любви, но случилось серебро со сбалансированной игрой сборной России. А сколько уже сказано о том, какую роль играл Андрей Козырев в «Торпедо»? Трудно представить, что конструкция Ларионов — Бабенко — Миронов — Тамбиев, собранная на коленке и без проработанной идеи, проживет долго. Но в моменте, пока карточный домик не рухнул, это большое преимущество СКА перед конкурентами.
Дмитрий Ерыкалов