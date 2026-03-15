Чемпион КХЛ «Локомотив» третий раз в сезоне проиграл минскому «Динамо»

У гостей шайбу забросил Артур Каюмов (17-я минута). В составе хозяев отличился Алекс Лимож (27). Решающий буллит на счету Сэма Энаса.
Ранее в нынешнем сезоне «Динамо» дважды обыгрывало «Локомотив» при трех поражениях (3:2 Б, 2:3 Б, 1:2, 4:2, 4:5 Б).
«Динамо» прервало свою серию из четырех поражений.
«Локомотив», действующий чемпион КХЛ, набрал 96 очков в 67 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 85 очками в 66 встречах расположилось на второй строчке.
Остальные результаты игрового дня в КХЛ:
- «Сочи» — «Амур» (Хабаровск) — 2:3;
- «Салават Юлаев» (Уфа) — «Шанхай Дрэгонс» — 5:3.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
15.03.2026, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Боб Хартли
Вратари
Закари Фукале
Даниил Исаев
1-й период
03:24
Павел Красковский
08:22
Илья Усов
16:41
Артур Каюмов
(Максим Березкин, Максим Шалунов)
2-й период
26:03
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Тай Смит)
31:59
Артем Кузин
33:40
Никита Кирьянов
3-й период
44:13
Степан Никулин
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Сэм Энас
(Динамо Мн)
Статистика
Динамо Мн
Локомотив
Штрафное время
2
8
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
