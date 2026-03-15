Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Виннипег
2
:
Сент-Луис
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.10
П2
7.17
Хоккей. НХЛ
16.03
Монреаль
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.40
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
16.03
Миннесота
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.70
П2
4.44
Хоккей. НХЛ
16.03
Сиэтл
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
16.03
Эдмонтон
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.56
П2
3.34
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Амур
3
П1
X
П2

Чемпион КХЛ «Локомотив» третий раз в сезоне проиграл минскому «Динамо»

Ярославский «Локомотив» проиграл минскому «Динамо» со счетом 1:2 в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Источник: ТАСС

У гостей шайбу забросил Артур Каюмов (17-я минута). В составе хозяев отличился Алекс Лимож (27). Решающий буллит на счету Сэма Энаса.

Ранее в нынешнем сезоне «Динамо» дважды обыгрывало «Локомотив» при трех поражениях (3:2 Б, 2:3 Б, 1:2, 4:2, 4:5 Б).

«Динамо» прервало свою серию из четырех поражений.

«Локомотив», действующий чемпион КХЛ, набрал 96 очков в 67 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 85 очками в 66 встречах расположилось на второй строчке.

Остальные результаты игрового дня в КХЛ:

  • «Сочи» — «Амур» (Хабаровск) — 2:3;
  • «Салават Юлаев» (Уфа) — «Шанхай Дрэгонс» — 5:3.

Динамо Мн
2:1
0:1, 1:0, 0:0, 0:0
Б
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
15.03.2026, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Боб Хартли
Вратари
Закари Фукале
Даниил Исаев
1-й период
03:24
Павел Красковский
08:22
Илья Усов
16:41
Артур Каюмов
(Максим Березкин, Максим Шалунов)
2-й период
26:03
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Тай Смит)
31:59
Артем Кузин
33:40
Никита Кирьянов
3-й период
44:13
Степан Никулин
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Сэм Энас
(Динамо Мн)
Статистика
Динамо Мн
Локомотив
Штрафное время
2
8
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит