Они совершили настоящий подвиг, хотя болтались на последнем месте! Как «Сибирь» попала в плей-офф КХЛ

К тому моменту команду возглавлял уже третий главный тренер в этом сезоне — Ярослав Люзенков. Молодой специалист, правда, тогда еще носил приставку и. о., а в воздухе витали слухи о возможном назначении Андрея Скабелки. Сначала своего поста в «Сибири» лишился Вадим Епанчинцев — под его руководством «Сибирь» провела десять матчей, одержала четыре победы и потерпела шесть поражений. Следующего главного тренера болельщики новосибирской команды встретили совсем без энтузиазма: недовольства о назначении Вячеслава Буцаева пони высказывали даже губернатору Новосибирской области в социальных сетях. Дошло до того, что в какой-то момент можно было встретить требования назначить главным тренером команды Романа Ротенберга.