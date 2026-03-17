Они совершили настоящий подвиг, хотя болтались на последнем месте! Как «Сибирь» попала в плей-офф КХЛ

И все-таки «Сибирь» стала последним участником совсем скоро начинающейся кубковой весны в КХЛ. Соперником новосибирцев по первому раунду будет магнитогорский «Металлург», выигравший регулярный чемпионат и завоевавший Кубок Континента. А ведь немалую часть чемпионата «Сибирь» провела в «подвале» турнирной таблицы: после 34 матчей регулярки новосибирцы занимали последнюю строчку на Востоке, а покинули ее лишь в конце декабря!
К тому моменту команду возглавлял уже третий главный тренер в этом сезоне — Ярослав Люзенков. Молодой специалист, правда, тогда еще носил приставку и. о., а в воздухе витали слухи о возможном назначении Андрея Скабелки. Сначала своего поста в «Сибири» лишился Вадим Епанчинцев — под его руководством «Сибирь» провела десять матчей, одержала четыре победы и потерпела шесть поражений. Следующего главного тренера болельщики новосибирской команды встретили совсем без энтузиазма: недовольства о назначении Вячеслава Буцаева пони высказывали даже губернатору Новосибирской области в социальных сетях. Дошло до того, что в какой-то момент можно было встретить требования назначить главным тренером команды Романа Ротенберга.
Опасения новосибирских болельщиков оказались не напрасными. Под руководством Буцаева «Сибирь» потерпела 11 поражений подряд и обосновалась на последней строчке в турнирной таблице. Вокруг команды к тому моменту ходило множество слухов — например, о происходящем внутри коллектива. На следующий день после 11-го поражения подряд и пресс-конференции, на которой Буцаев окрестил автора Sport24 Дмитрия Ерыкалова «раскольником», было объявлено об увольнении специалиста. Исполняющим обязанности назначили Ярослав Люзенков, который впоследствии и вывел свою команду в плей-офф, но уже без приставки.
По ходу сезона «Сибирь» провела перестройку, сменив почти половину состава. Вернулись хорошо знакомые новосибирцам иностранцы Тейлор Бэк и Энди Андреофф, Антону Красоткину нашли сменщика в лице Михаила Бердина после того, как провалился Луи Доминг. Но ключевым, пожалуй, стал обмен «Сибири» с «Торпедо» в результате которого Владимир Ткачев перебрался в Нижний Новгород, а в Новосибирск отправились нападающие Михаил Абрамов и Антон Косолапов. Второй стал настоящим открытием для лиги и героем для «Сибири». Хорошо знакомый Ярославу Люзенкову по совместной работе в МХЛ форвард в данный момент — лучший бомбардир команды.
Постепенно поднимаясь с последней строчки, к Новому году новосибирцы впервые оказались в зоне плей-офф, набрав неплохой ход, а молодой специалист, который изначально мог рассматриваться в роли «временщика», получил полноценную должность и стал еще одним новым лицом для КХЛ в этом сезоне. Итог его работы — попадание в розыгрыш Кубка Гагарина, которого не случилось в прошлом году.
Стоит ожидать как минимум того, что простым для магнитогорцев первый раунд точно не будет, «Сибирь» способна потрепать нервы лучшей команде регулярного чемпионата. Ну, а опираясь на уже добытый результат, в новосибирском клубе должны подписать с Люзенковым новое соглашение как минимум еще на сезон.
