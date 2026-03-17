1-й период
Коламбус
1
:
Каролина
0
П1
2.55
X
4.59
П2
3.44
1-й период
Монреаль
0
:
Бостон
1
П1
3.04
X
5.30
П2
2.10
1-й период
Торонто
0
:
Айлендерс
1
П1
4.70
X
5.50
П2
2.05
05:00
Ванкувер
:
Флорида
П1
3.10
X
4.30
П2
2.05
05:00
Вегас
:
Баффало
П1
2.22
X
4.30
П2
2.76
05:00
Сиэтл
:
Тампа-Бэй
П1
3.51
X
4.44
П2
1.87
не начался
Виннипег
:
Нэшвилл
П1
X
П2
не начался
Чикаго
:
Миннесота
П1
X
П2
не начался
Эдмонтон
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
завершен
ОТ
Динамо Мн
3
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
5
:
Амур
2
П1
X
П2

Квартальнов — о поражении минского «Динамо» Авангарду: «В простых вещах нас обыгрывали — силовой, стыковой борьбе»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение против «Авангарда» (3:4 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Денис Костюченко, photo.khl.ru

— Хоть и забили во втором периоде, но он был слаб. В простых вещах нас обыгрывали — силовой, стыковой борьбе. Много теряли шайбу в средней зоне. Обычно у нас вторые периоды поинтереснее. Но парни — молодцы, не сдались. Проигрывая в две шайбы смогли забить в большинстве голы. За это — зачет.

Были моменты — Зак Фукале помогал. Но и вратарь соперника хорошо сыграл.

— Что вы сказали команде перед третьим периодом? Потому что во втором периоде вообще ничего не получалось.

— Бывает такое. Давайте будем честными — у звена лидеров много не получалось. Но они забили важный гол. У нас команда. Готовимся к важным матчам и во главе стоит именно команда. Согласен, может что-то не получаться, но мы вытянули матч с хорошей командой. Поблагодарил ребят после игры.

— На третий период совсем с другим настроем вышли.

— Бывает такое, стали делать простые вещи. Может то, что хорошо было во втором периоде, перенеслось на третий. Стали зарабатывать удаления, хорошо в стыковой борьбе играть. Мы сказали простые вещи, ничего сверхъестественного. Я рад, что мы последние игры сыграли с отличными соперниками.

— Вы отметили, что первое звено перекрывают. Еще и перед плей-офф это происходит. Есть ли вариант, что игроки перейдут в другие сочетания?

— Все может быть. Но эти ребята умеют играть. Их всегда перекрывают. Но сегодня, может, был не их день. Но они забили красивый последний гол. Они здорово разобрались в ситуации при том, что «Авангард» умеет играть в меньшинстве. Перекрывают? Ну, пусть попробуют перекрыть. Они у нас ребята интересные. Увидим, — приводит слова Квартальнова официальный сайт минского «Динамо».

Динамо Мн
3:4
0:0, 1:3, 2:0
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
17.03.2026, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Ги Буше
Вратари
Закари Фукале
(00:00-61:19)
Никита Серебряков
(00:00-61:19)
1-й период
16:28
Майкл Маклауд
18:05
Вячеслав Войнов
19:19
Закари Фукале
2-й период
20:34
Максим Лажуа
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
22:32
Ксавье Уэлле
(Илья Усов, Даниил Сотишвили)
22:49
Джованни Фьоре
(Максим Лажуа, Константин Окулов)
26:21
Эндрю Потуральски
3-й период
40:38
Джозеф Чеккони
40:55
Станислав Галиев
(Даррен Дитц, Вадим Шипачев)
43:11
Игорь Мартынов
44:17
Тай Смит
(Сэм Энас, Виталий Пинчук)
47:16
Наиль Якупов
56:49
Даррен Дитц
Овертайм
61:19
Эндрю Потуральски
(Александр Волков, Семен Чистяков)
Статистика
Динамо Мн
Авангард
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит