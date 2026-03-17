Квартальнов — о поражении минского «Динамо» Авангарду: «В простых вещах нас обыгрывали — силовой, стыковой борьбе»

— Хоть и забили во втором периоде, но он был слаб. В простых вещах нас обыгрывали — силовой, стыковой борьбе. Много теряли шайбу в средней зоне. Обычно у нас вторые периоды поинтереснее. Но парни — молодцы, не сдались. Проигрывая в две шайбы смогли забить в большинстве голы. За это — зачет.
Были моменты — Зак Фукале помогал. Но и вратарь соперника хорошо сыграл.
— Что вы сказали команде перед третьим периодом? Потому что во втором периоде вообще ничего не получалось.
— Бывает такое. Давайте будем честными — у звена лидеров много не получалось. Но они забили важный гол. У нас команда. Готовимся к важным матчам и во главе стоит именно команда. Согласен, может что-то не получаться, но мы вытянули матч с хорошей командой. Поблагодарил ребят после игры.
— На третий период совсем с другим настроем вышли.
— Бывает такое, стали делать простые вещи. Может то, что хорошо было во втором периоде, перенеслось на третий. Стали зарабатывать удаления, хорошо в стыковой борьбе играть. Мы сказали простые вещи, ничего сверхъестественного. Я рад, что мы последние игры сыграли с отличными соперниками.
— Вы отметили, что первое звено перекрывают. Еще и перед плей-офф это происходит. Есть ли вариант, что игроки перейдут в другие сочетания?
— Все может быть. Но эти ребята умеют играть. Их всегда перекрывают. Но сегодня, может, был не их день. Но они забили красивый последний гол. Они здорово разобрались в ситуации при том, что «Авангард» умеет играть в меньшинстве. Перекрывают? Ну, пусть попробуют перекрыть. Они у нас ребята интересные. Увидим, — приводит слова Квартальнова официальный сайт минского «Динамо».
Дмитрий Квартальнов
Ги Буше
Закари Фукале
(00:00-61:19)
Никита Серебряков
(00:00-61:19)
16:28
Майкл Маклауд
18:05
Вячеслав Войнов
19:19
Закари Фукале
20:34
Максим Лажуа
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
22:32
Ксавье Уэлле
(Илья Усов, Даниил Сотишвили)
22:49
Джованни Фьоре
(Максим Лажуа, Константин Окулов)
26:21
Эндрю Потуральски
40:38
Джозеф Чеккони
40:55
Станислав Галиев
(Даррен Дитц, Вадим Шипачев)
43:11
Игорь Мартынов
44:17
Тай Смит
(Сэм Энас, Виталий Пинчук)
47:16
Наиль Якупов
56:49
Даррен Дитц
61:19
Эндрю Потуральски
(Александр Волков, Семен Чистяков)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит