«Трактор» победил «Металлург» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в среду в Челябинске, завершилась со счетом 6:2 (2:2, 2:0, 2:0) в пользу хозяев, которые впервые в сезоне обыграли «Металлург» после пяти поражений в предыдущих матчах. В составе «Трактора» шайбы забросили Василий Глотов (12-я минута), Андрей Светлаков (14), Михал Чайковски (35), Егор Коршков (36), Михаил Григоренко (48) и Джошуа Ливо (60). У «Металлурга» отличились Владимир Ткачев (14) и Ярослав Мухранов (16).
Шайба Ткачева стала для «Металлурга» 250-й в текущем регулярном чемпионате. «Магнитка» превзошла рекорд по количеству голов за одну «регулярку», который был установлен петербургским СКА в сезоне-2016/17 (249 голов). Виталий Кравцов отдал две результативные передачи в третьем периоде и стал лучшим бомбардиром в истории «Трактора» в КХЛ. На счету 26-летнего российского нападающего 236 очков (120 голов + 116 передач).
В параллельном матче уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) дома выиграл у нижнекамского «Нефтехимика», набрал 76 очков и стал недосягаемым для «Трактора» (73 очка) в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимцы обеспечили себе пятое место, челябинцы останутся шестыми. «Металлург» (105) ранее досрочно обеспечил себе победу в регулярном чемпионате и Кубок Континента.
«Трактор» 20 марта завершит регулярный чемпионат-2025/26 домашним матчем с «Адмиралом» из Владивостока. «Металлург» в тот же день в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом».
В еще одном матче казанский «Ак Барс» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 4:2 (2:1, 2:1, 1:0).
Евгений Корешков
Андрей Разин
Дмитрий Николаев
Илья Набоков
11:08
Василий Глотов
(Михал Чайковски, Андрей Светлаков)
13:17
Владимир Ткачев
(Михаил Федоров, Игорь Нечаев)
13:31
Андрей Светлаков
(Максим Джиошвили)
15:22
16736
(Никита Полтавчук)
16:18
Александр Сиряцкий
18:00
Джордан Гросс
18:00
Павел Тютнев
22:18
Командный штраф
34:38
Михал Чайковски
(Джош Ливо, Михаил Григоренко)
35:48
Егор Коршков
(Александр Кадейкин, Александр Кисаков)
39:47
Максим Джиошвили
47:18
Михаил Григоренко
(Виталий Кравцов, Джош Ливо)
54:35
Владимир Ткачев
59:09
Джош Ливо
(Михаил Григоренко, Виталий Кравцов)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит