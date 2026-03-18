Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
СКА
1
П1
X
П2

«Трактор» победил «Металлург» в матче КХЛ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Челябинский «Трактор» дома нанес поражение магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Источник: https://vk.com/traktor_chelyabinsk

Встреча, которая прошла в среду в Челябинске, завершилась со счетом 6:2 (2:2, 2:0, 2:0) в пользу хозяев, которые впервые в сезоне обыграли «Металлург» после пяти поражений в предыдущих матчах. В составе «Трактора» шайбы забросили Василий Глотов (12-я минута), Андрей Светлаков (14), Михал Чайковски (35), Егор Коршков (36), Михаил Григоренко (48) и Джошуа Ливо (60). У «Металлурга» отличились Владимир Ткачев (14) и Ярослав Мухранов (16).

Шайба Ткачева стала для «Металлурга» 250-й в текущем регулярном чемпионате. «Магнитка» превзошла рекорд по количеству голов за одну «регулярку», который был установлен петербургским СКА в сезоне-2016/17 (249 голов). Виталий Кравцов отдал две результативные передачи в третьем периоде и стал лучшим бомбардиром в истории «Трактора» в КХЛ. На счету 26-летнего российского нападающего 236 очков (120 голов + 116 передач).

В параллельном матче уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) дома выиграл у нижнекамского «Нефтехимика», набрал 76 очков и стал недосягаемым для «Трактора» (73 очка) в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимцы обеспечили себе пятое место, челябинцы останутся шестыми. «Металлург» (105) ранее досрочно обеспечил себе победу в регулярном чемпионате и Кубок Континента.

«Трактор» 20 марта завершит регулярный чемпионат-2025/26 домашним матчем с «Адмиралом» из Владивостока. «Металлург» в тот же день в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом».

В еще одном матче казанский «Ак Барс» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 4:2 (2:1, 2:1, 1:0).

Трактор
6:2
2:2, 2:0, 2:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Евгений Корешков
Андрей Разин
Вратари
Дмитрий Николаев
Илья Набоков
1-й период
11:08
Василий Глотов
(Михал Чайковски, Андрей Светлаков)
13:17
Владимир Ткачев
(Михаил Федоров, Игорь Нечаев)
13:31
Андрей Светлаков
(Максим Джиошвили)
15:22
16736
(Никита Полтавчук)
16:18
Александр Сиряцкий
18:00
Джордан Гросс
18:00
Павел Тютнев
2-й период
22:18
Командный штраф
34:38
Михал Чайковски
(Джош Ливо, Михаил Григоренко)
35:48
Егор Коршков
(Александр Кадейкин, Александр Кисаков)
39:47
Максим Джиошвили
3-й период
47:18
Михаил Григоренко
(Виталий Кравцов, Джош Ливо)
54:35
Владимир Ткачев
59:09
Джош Ливо
(Михаил Григоренко, Виталий Кравцов)
Статистика
Трактор
Металлург Мг
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит