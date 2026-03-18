«Трактор» победил «Металлург» в матче КХЛ

Шайба Ткачева стала для «Металлурга» 250-й в текущем регулярном чемпионате. «Магнитка» превзошла рекорд по количеству голов за одну «регулярку», который был установлен петербургским СКА в сезоне-2016/17 (249 голов). Виталий Кравцов отдал две результативные передачи в третьем периоде и стал лучшим бомбардиром в истории «Трактора» в КХЛ. На счету 26-летнего российского нападающего 236 очков (120 голов + 116 передач).