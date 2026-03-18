ЦСКА по буллитам обыграл «Спартак» и одержал свою 800-ю победу в КХЛ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. ЦСКА в серии буллитов обыграл «Спартак» в гостевом столичном дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла на домашней арене «Спартака» и завершилась победой армейцев со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0). У ЦСКА отличились Максим Соркин (31-я минута) и Сергей Калинин (46), забросивший свою сотую шайбу в КХЛ. В составе «Спартака» голами отметились Сергей Лукьянцев (27) и Михаил Мальцев (52). В серии буллитов решающий бросок реализовал форвард ЦСКА Николай Коваленко.

Армейцы выиграли четыре матча у «Спартака» в текущем регулярном чемпионате при двух поражениях.

ЦСКА одержал свою 800-ю победу. Клуб завершил регулярный чемпионат КХЛ с 84 очками и обеспечил себе четвертое место в таблице Западной конференции и преимущество домашнего льда в первом раунде плей-офф. «Спартак» (78 очков) располагается на восьмой строчке. «Красно-белые» завершат «регулярку» домашней игрой с нижнекамским «Нефтехимиком» 20 марта.

В других матчах московское «Динамо» дома проиграло «Адмиралу» из Владивостока со счетом 1:2 (0:1, 1:1, 0:0), а «Автомобилист» из Екатеринбурга в Санкт-Петербурге переиграл «Шанхайских драконов» — 6:2 (2:1, 1:0, 3:1).

Спартак
2:3
0:0, 1:1, 1:1, 0:0
Б
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 7988 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Игорь Никитин
Вратари
Артем Загидулин
(00:00-65:00)
Дмитрий Гамзин
(00:00-65:00)
1-й период
05:28
Командный штраф
07:54
Клим Костин
2-й период
26:19
Сергей Лукьянцев
(Александр Пашин, Никита Холодилин)
26:19
Виталий Абрамов
28:53
Никита Холодилин
30:05
Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Дмитрий Бучельников)
37:51
Кристиан Ярош
39:17
Павел Карнаухов
3-й период
46:12
Сергей Калинин
(Клим Костин, Ретт Гарднер)
51:26
Михаил Мальцев
(Андрей Миронов, Иван Морозов)
52:17
Александр Беляев
Овертайм
61:57
Виталий Абрамов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Николай Коваленко
(ЦСКА)
Статистика
Спартак
ЦСКА
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит