ЦСКА по буллитам обыграл «Спартак» и одержал свою 800-ю победу в КХЛ

Встреча прошла на домашней арене «Спартака» и завершилась победой армейцев со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0). У ЦСКА отличились Максим Соркин (31-я минута) и Сергей Калинин (46), забросивший свою сотую шайбу в КХЛ. В составе «Спартака» голами отметились Сергей Лукьянцев (27) и Михаил Мальцев (52). В серии буллитов решающий бросок реализовал форвард ЦСКА Николай Коваленко.