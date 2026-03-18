ЦСКА по буллитам обыграл «Спартак» и одержал свою 800-ю победу в КХЛ

Встреча прошла на домашней арене «Спартака» и завершилась победой армейцев со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0). У ЦСКА отличились Максим Соркин (31-я минута) и Сергей Калинин (46), забросивший свою сотую шайбу в КХЛ. В составе «Спартака» голами отметились Сергей Лукьянцев (27) и Михаил Мальцев (52). В серии буллитов решающий бросок реализовал форвард ЦСКА Николай Коваленко.
Армейцы выиграли четыре матча у «Спартака» в текущем регулярном чемпионате при двух поражениях.
ЦСКА одержал свою 800-ю победу. Клуб завершил регулярный чемпионат КХЛ с 84 очками и обеспечил себе четвертое место в таблице Западной конференции и преимущество домашнего льда в первом раунде плей-офф. «Спартак» (78 очков) располагается на восьмой строчке. «Красно-белые» завершат «регулярку» домашней игрой с нижнекамским «Нефтехимиком» 20 марта.
В других матчах московское «Динамо» дома проиграло «Адмиралу» из Владивостока со счетом 1:2 (0:1, 1:1, 0:0), а «Автомобилист» из Екатеринбурга в Санкт-Петербурге переиграл «Шанхайских драконов» — 6:2 (2:1, 1:0, 3:1).
Алексей Жамнов
Игорь Никитин
Артем Загидулин
(00:00-65:00)
Дмитрий Гамзин
(00:00-65:00)
05:28
Командный штраф
07:54
Клим Костин
26:19
Сергей Лукьянцев
(Александр Пашин, Никита Холодилин)
26:19
Виталий Абрамов
28:53
Никита Холодилин
30:05
Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Дмитрий Бучельников)
37:51
Кристиан Ярош
39:17
Павел Карнаухов
46:12
Сергей Калинин
(Клим Костин, Ретт Гарднер)
51:26
Михаил Мальцев
(Андрей Миронов, Иван Морозов)
52:17
Александр Беляев
61:57
Виталий Абрамов
победный бросок: Николай Коваленко
(ЦСКА)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
