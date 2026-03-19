«Авангард» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл череповецкую «Северсталь» в своем заключительном матче текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0). В составе «Авангарда» шайбы забросили Василий Пономарев (19-я минута), Майкл Маклауд (46), Семен Чистяков (53), Константин Окулов (55) и Александр Волков (59). У «Северстали» отличились Иоаннис Калдис (9) и Михаил Ильин (40).
«Авангард», набрав 99 очков, завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. «Северсталь» стала третьей на Западе с 86 баллами.
В первом раунде плей-офф «Авангард» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», «Северсталь» — с командой, занявшей шестое место в Западной конференции.
В другом матче нижегородское «Торпедо» на домашнем льду обыграло хабаровский «Амур» — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).
Андрей Козырев
Ги Буше
Константин Шостак
(00:00-08:47)
Андрей Мишуров
Константин Шостак
(08:49-58:18)
Константин Шостак
(c 58:54)
07:01
Эндрю Потуральски
08:49
Янни Калдис
(Николай Чебыкин, Илья Иванцов)
08:49
Марсель Ибрагимов
18:59
Василий Пономарев
(Михаил Котляревский)
21:31
Эндрю Потуральски
34:50
Илья Иванцов
39:43
Михаил Ильин
(Данил Аймурзин)
45:28
Майкл Маклауд
(Джозеф Чеккони)
46:32
Михаил Ильин
52:24
Семен Чистяков
(Александр Волков)
54:28
Константин Окулов
(Майкл Маклауд, Марсель Ибрагимов)
58:54
Александр Волков
(Дамир Шарипзянов)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
