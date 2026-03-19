Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20.03
Бостон
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
20.03
Детройт
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
20.03
Коламбус
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.56
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
20.03
Оттава
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
20.03
Миннесота
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.60
П2
3.99
Хоккей. НХЛ
20.03
Нэшвилл
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
20.03
Эдмонтон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.32
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
20.03
Ванкувер
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
5.22
X
5.00
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
20.03
Вегас
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
20.03
Сан-Хосе
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.91
X
4.33
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
20.03
Лос-Анджелес
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.40
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
5
:
Амур
3
П1
X
П2

«Авангард» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

«Авангард» обыграл «Северсталь» в концовке регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл череповецкую «Северсталь» в своем заключительном матче текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Череповце завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0). В составе «Авангарда» шайбы забросили Василий Пономарев (19-я минута), Майкл Маклауд (46), Семен Чистяков (53), Константин Окулов (55) и Александр Волков (59). У «Северстали» отличились Иоаннис Калдис (9) и Михаил Ильин (40).

«Авангард», набрав 99 очков, завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. «Северсталь» стала третьей на Западе с 86 баллами.

В первом раунде плей-офф «Авангард» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», «Северсталь» — с командой, занявшей шестое место в Западной конференции.

В другом матче нижегородское «Торпедо» на домашнем льду обыграло хабаровский «Амур» — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).

Северсталь
2:5
1:1, 1:0, 0:4
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
19.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
Андрей Козырев
Ги Буше
Вратари
Константин Шостак
(00:00-08:47)
Андрей Мишуров
Константин Шостак
(08:49-58:18)
Константин Шостак
(c 58:54)
1-й период
07:01
Эндрю Потуральски
08:49
Янни Калдис
(Николай Чебыкин, Илья Иванцов)
08:49
Марсель Ибрагимов
18:59
Василий Пономарев
(Михаил Котляревский)
2-й период
21:31
Эндрю Потуральски
34:50
Илья Иванцов
39:43
Михаил Ильин
(Данил Аймурзин)
3-й период
45:28
Майкл Маклауд
(Джозеф Чеккони)
46:32
Михаил Ильин
52:24
Семен Чистяков
(Александр Волков)
54:28
Константин Окулов
(Майкл Маклауд, Марсель Ибрагимов)
58:54
Александр Волков
(Дамир Шарипзянов)
Статистика
Северсталь
Авангард
Штрафное время
4
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.
Читать дальше