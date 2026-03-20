«Сочи» завершил сезон КХЛ поражением от «Салавата Юлаева»

Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
0
:
Адмирал
0
П1
1.92
X
4.20
П2
3.84
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
1
:
Барыс
1
П1
15.00
X
1.85
П2
24.00
Хоккей. НХЛ
21.03
Вашингтон
:
Нью-Джерси
П1
2.29
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
21.03
Торонто
:
Каролина
П1
3.83
X
4.60
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
21.03
Чикаго
:
Колорадо
П1
5.05
X
5.00
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
21.03
Калгари
:
Флорида
П1
2.47
X
4.20
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
21.03
Юта
:
Анахайм
П1
2.28
X
4.30
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
0
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Флорида
4
П1
X
П2

«Сочи» завершил сезон КХЛ поражением от уфимского клуба «Салават Юлаев».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» нанес поражение «Сочи» в последнем для команды матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). У хозяев отличились Александр Жаровский (5-я минута) и Александр Хохлачев (59). Автором гола гостей стал Рафаэль Бикмуллин (44).

Одержавший третью победу подряд «Салават Юлаев» с 78 очками занимает пятое место в таблице Восточной конференции и продолжит борьбу в плей-офф. «Сочи» (44 очка) располагается на последней позиции на Западе, для команды сезон окончен.

Салават Юлаев
2:1
1:0, 0:0, 1:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.03.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Дмитрий Михайлов
Вратари
Илья Коновалов
Павел Хомченко
1-й период
00:36
Тимур Хафизов
04:41
Александр Жаровский
(Данил Алалыкин, Егор Сучков)
07:15
Григорий Панин
15:54
Данил Мокрушев
3-й период
41:36
Александр Хохлачев
43:07
Рафаэль Бикмуллин
(Василий Мачулин, Дмитрий Кагарлицкий)
51:00
Денис Венгрыжановский
57:13
Дмитрий Уткин
58:45
Александр Хохлачев
(Ярослав Цулыгин, Артем Пименов)
Статистика
Салават Юлаев
Сочи
Штрафное время
4
8
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит