«Сочи» завершил сезон КХЛ поражением от «Салавата Юлаева»

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» нанес поражение «Сочи» в последнем для команды матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). У хозяев отличились Александр Жаровский (5-я минута) и Александр Хохлачев (59). Автором гола гостей стал Рафаэль Бикмуллин (44).
Одержавший третью победу подряд «Салават Юлаев» с 78 очками занимает пятое место в таблице Восточной конференции и продолжит борьбу в плей-офф. «Сочи» (44 очка) располагается на последней позиции на Западе, для команды сезон окончен.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.03.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Дмитрий Михайлов
Вратари
Илья Коновалов
Павел Хомченко
1-й период
00:36
Тимур Хафизов
04:41
Александр Жаровский
(Данил Алалыкин, Егор Сучков)
07:15
Григорий Панин
15:54
Данил Мокрушев
3-й период
41:36
Александр Хохлачев
43:07
Рафаэль Бикмуллин
(Василий Мачулин, Дмитрий Кагарлицкий)
51:00
Денис Венгрыжановский
57:13
Дмитрий Уткин
58:45
Александр Хохлачев
(Ярослав Цулыгин, Артем Пименов)
Статистика
Салават Юлаев
Сочи
Штрафное время
4
8
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
