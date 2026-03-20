«Сибирь» побила рекорд КХЛ по победам в серии буллитов за сезон

В КХЛ проходит заключительный игровой день в регулярном чемпионате. Новосибирская «Сибирь» обыграла дома астанинский «Барыс» в серии буллитов со счетом 2:1 и установила новый рекорд.
«Сибирь» одержала 12-ю победу в серии послематчевых бросков в нынешнем сезоне. Новосибирский клуб побил рекорд магнитогорского «Металлурга», добившегося 11 побед в серии буллитов в сезоне 2008/09.
«Сибирь» заняла восьмое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф ее соперником станет «Металлург».
Плей-офф КХЛ стартует 23 марта.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.03.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Михаил Кравец
Вратари
Михаил Бердин
Андрей Шутов
1-й период
03:17
Райлли Уолш
(Майк Веккионе, Мэйсон Морелли)
11:26
Дмитрий Бреус
14:45
Никита Баклашев
19:56
Тимур Ахияров
2-й период
23:32
Семен Кошелев
(Антон Косолапов, Михаил Абрамов)
38:42
Иан Маккошен
3-й период
53:47
Дмитрий Бреус
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Михаил Абрамов
(Сибирь)
Статистика
Сибирь
Барыс
Штрафное время
4
6
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит