«Барыс» проиграл последний матч в сезоне КХЛ

Соперником казахстанского коллектива стала новосибирская «Сибирь». Матч прошел на «Сибирь арене» и завершился победой хозяев льда по буллитам с итоговым счетом — 2:1.
Первыми в счете повели гости. На четвертой минуте стартового периода Райли Уолш вывел свою команду вперед.
Во втором отрезке нападающий сибирского клуба Семен Кошелев отыграл одну шайбу.
До конца матча счет не изменился. В дополнительное время команды не отметились взятием ворот. Исход игры решился в серии буллитов, в которой точнее оказались хоккеисты «Сибири». Победный буллит на счету Михаила Абрамова.
«Барыс» с 54-мя очками завершил сезон на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Астанинский клуб в третий раз подряд не смог выйти в плей-офф.
Ярослав Люзенков
Михаил Кравец
Михаил Бердин
(00:00-65:00)
Андрей Шутов
(00:00-65:00)
03:17
Райлли Уолш
(Майк Веккионе, Мэйсон Морелли)
11:26
Дмитрий Бреус
14:45
Никита Баклашев
19:56
Тимур Ахияров
23:32
Семен Кошелев
(Антон Косолапов, Михаил Абрамов)
38:42
Иан Маккошен
53:47
Дмитрий Бреус
55:01
Командный штраф
победный бросок: Михаил Абрамов
(Сибирь)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
