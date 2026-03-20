Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
0
:
Автомобилист
0
Все коэффициенты
Хоккей. НХЛ
21.03
Вашингтон
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
21.03
Торонто
:
Каролина
Все коэффициенты
Хоккей. НХЛ
21.03
Чикаго
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
5.34
X
5.00
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
21.03
Калгари
:
Флорида
Все коэффициенты
Хоккей. НХЛ
21.03
Юта
:
Анахайм
Все коэффициенты
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2

«Барыс» проиграл последний матч в сезоне КХЛ

Астанинский клуб «Барыс» потерпел поражение в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: пресс-служба ХК "Барыс"

Соперником казахстанского коллектива стала новосибирская «Сибирь». Матч прошел на «Сибирь арене» и завершился победой хозяев льда по буллитам с итоговым счетом — 2:1.

Первыми в счете повели гости. На четвертой минуте стартового периода Райли Уолш вывел свою команду вперед.

Во втором отрезке нападающий сибирского клуба Семен Кошелев отыграл одну шайбу.

До конца матча счет не изменился. В дополнительное время команды не отметились взятием ворот. Исход игры решился в серии буллитов, в которой точнее оказались хоккеисты «Сибири». Победный буллит на счету Михаила Абрамова.

«Барыс» с 54-мя очками завершил сезон на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Астанинский клуб в третий раз подряд не смог выйти в плей-офф.

Сибирь
2:1
0:1, 1:0, 0:0, 0:0
Б
Барыс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.03.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11559 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Михаил Кравец
Вратари
Михаил Бердин
(00:00-65:00)
Андрей Шутов
(00:00-65:00)
1-й период
03:17
Райлли Уолш
(Майк Веккионе, Мэйсон Морелли)
11:26
Дмитрий Бреус
14:45
Никита Баклашев
19:56
Тимур Ахияров
2-й период
23:32
Семен Кошелев
(Антон Косолапов, Михаил Абрамов)
38:42
Иан Маккошен
3-й период
53:47
Дмитрий Бреус
55:01
Командный штраф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Михаил Абрамов
(Сибирь)
Статистика
Сибирь
Барыс
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит