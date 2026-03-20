Минское «Динамо» забросило в ворота «Автомобилиста» восемь шайб

Две заброшенные в ходе сегодняшней игры шайбы Сэмом Энесом привели форварда минского «Динамо» к повторению рекорда его коллеги из московского «Динамо» Никиты Гусева по числу набранных очков в одном регулярном чемпионате КХЛ. У обоих на сегодняшний день по 89.