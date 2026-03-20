Минское «Динамо» забросило в ворота «Автомобилиста» восемь шайб

«Зубры» буквально разгромили екатеринбуржцев на своем домашнем льду, пропустив в свои ворота всего лишь две шайбы.

Источник: НОК Беларуси

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Хоккеисты минского «Динамо» одержали разгромную победу над ХК «Автомобилист» в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает Sputnik.

Встреча команд состоялась на льду «Минск-Арены», с финальной сиреной табло показало 8:2 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова. Первый период увенчался счетом 3:0 в пользу «зубров», второй — 3:1, третий — 2:1.

В составе «Динамо» хет-трик оформил Сергей Кузнецов — он закинул шайбы в ворота противника на 5-й, 7-й и 43-й минутах, дублем отличился Сэм Энэс (19, 25). Также результативными бросками отметились Даниил Липский (24), Даррен Диц (34) и Даниил Сотишвили (53).

Из игроков «Автомобилиста» шайбы забросить в ворота минчан посчастливилось лишь Даниэлю Спронгу — он взбодрил свою команду на 39-й и 47-й минутах.

Две заброшенные в ходе сегодняшней игры шайбы Сэмом Энесом привели форварда минского «Динамо» к повторению рекорда его коллеги из московского «Динамо» Никиты Гусева по числу набранных очков в одном регулярном чемпионате КХЛ. У обоих на сегодняшний день по 89.

Подопечные Дмитрия Квартальнова завершили регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице Западной конференции с 88-ю очками. Автомобилист — четвертый на Востоке с 84 баллами.

Соперник «Динамо» по первому раунду Кубка Гагарина определится позднее, «Автомобилист» встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Динамо Мн
8:2
3:0, 3:1, 2:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.03.2026, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Николай Заварухин
Вратари
Василий Демченко
(00:00-57:50)
Никита Новоселов
А. Круповец
(c 57:50)
1-й период
04:34
Сергей Кузнецов
(Андрей Стась, Даниил Сотишвили)
06:32
Сергей Кузнецов
09:27
Кирилл Воронин
18:30
Сэм Энас
(Даррен Дитц, Алекс Лимож)
2-й период
21:05
Дмитрий Юдин
23:10
Даниил Липский
(Вадим Шипачев, Роберт Хэмилтон)
24:44
Сэм Энас
(Виталий Пинчук, Даррен Дитц)
25:06
Роман Горбунов
33:47
Даррен Дитц
(Сергей Кузнецов, Даниил Сотишвили)
37:56
Тай Смит
38:05
Даниэль Спронг
(Семен Кизимов, Дмитрий Юдин)
3-й период
40:31
Ярослав Бусыгин
42:37
Никита Новоселов
42:44
Сергей Кузнецов
(Алекс Лимож, Тай Смит)
46:53
Даниэль Спронг
47:03
Артем Щучинов
52:45
Даниил Сотишвили
(Роберт Хэмилтон, Андрей Стась)
Статистика
Динамо Мн
Автомобилист
Штрафное время
4
10
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит