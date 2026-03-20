Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21.03
Вашингтон
:
Нью-Джерси
П1
2.24
X
4.30
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
21.03
Торонто
:
Каролина
П1
3.86
X
4.60
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
21.03
Чикаго
:
Колорадо
П1
5.79
X
5.10
П2
1.52
Хоккей. НХЛ
21.03
Калгари
:
Флорида
П1
2.47
X
4.20
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
21.03
Юта
:
Анахайм
П1
2.18
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
5
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
5
:
Ак Барс
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Сочи
1
П1
X
П2

Квартальнов высказался о разгромной победе минского «Динамо» над «Автомобилистом»

Дмитрий Квартальнов, главный тренер «Динамо» Минск, прокомментировал разгромную победу своей команды над «Автомобилистом» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ (8:2).

«Игра удалась нам, команда соперника в усеченном составе, мы играли практически боевым, но каждый преследовал свои цели. Хорошее начало, оно предрешило исход. Мы играем дома, логистика позволяет выставить основной состав. Понимали, что начинаем 24-го числа, у нас лишний день, поэтому приняли такое решение. Если бы ребята отдыхали, то неделю бы оставались без игр, это было бы многовато.

Рекорд Энэса? Мы помогали как могли, тайм-аут взяли. Сэм добился исторического момента, жаль, что не побил, но результат очень хороший для него. Он уже третий сезон в команде, ребята помогли, хорошие тройки у него, Виталик [Пинчук] и Алекс [Лимож] помогают. Рекорд есть рекорд, это серьезный знак для нашей организации. Круповец дебютировал, у нас появлялись молодые ребята в этом сезоне, даём шансы: Белкин, Салыго, Карабань. Это большая возможность для них, они справляются с этим», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

Динамо Мн
8:2
3:0, 3:1, 2:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.03.2026, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Николай Заварухин
Вратари
Василий Демченко
(00:00-57:50)
Никита Новоселов
А. Круповец
(c 57:50)
1-й период
04:34
Сергей Кузнецов
(Даниил Сотишвили, Андрей Стась)
06:32
Сергей Кузнецов
09:27
Кирилл Воронин
18:30
Сэм Энас
(Даррен Дитц, Алекс Лимож)
2-й период
21:05
Дмитрий Юдин
23:10
Даниил Липский
(Вадим Шипачев, Роберт Хэмилтон)
24:44
Сэм Энас
(Даррен Дитц, Виталий Пинчук)
25:06
Роман Горбунов
33:47
Даррен Дитц
(Даниил Сотишвили, Сергей Кузнецов)
37:56
Тай Смит
38:05
Даниэль Спронг
(Дмитрий Юдин, Семен Кизимов)
3-й период
40:31
Ярослав Бусыгин
42:37
Никита Новоселов
42:44
Сергей Кузнецов
(Тай Смит, Алекс Лимож)
46:53
Даниэль Спронг
47:03
Артем Щучинов
47:03
Артем Щучинов
52:45
Даниил Сотишвили
(Андрей Стась, Роберт Хэмилтон)
Статистика
Динамо Мн
Автомобилист
Штрафное время
4
12
Игра в большинстве
6
2
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит