Квартальнов высказался о разгромной победе минского «Динамо» над «Автомобилистом»

«Игра удалась нам, команда соперника в усеченном составе, мы играли практически боевым, но каждый преследовал свои цели. Хорошее начало, оно предрешило исход. Мы играем дома, логистика позволяет выставить основной состав. Понимали, что начинаем 24-го числа, у нас лишний день, поэтому приняли такое решение. Если бы ребята отдыхали, то неделю бы оставались без игр, это было бы многовато.



Рекорд Энэса? Мы помогали как могли, тайм-аут взяли. Сэм добился исторического момента, жаль, что не побил, но результат очень хороший для него. Он уже третий сезон в команде, ребята помогли, хорошие тройки у него, Виталик [Пинчук] и Алекс [Лимож] помогают. Рекорд есть рекорд, это серьезный знак для нашей организации. Круповец дебютировал, у нас появлялись молодые ребята в этом сезоне, даём шансы: Белкин, Салыго, Карабань. Это большая возможность для них, они справляются с этим», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.