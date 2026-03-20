Квартальнов высказался о разгромной победе минского «Динамо» над «Автомобилистом»

«Игра удалась нам, команда соперника в усеченном составе, мы играли практически боевым, но каждый преследовал свои цели. Хорошее начало, оно предрешило исход. Мы играем дома, логистика позволяет выставить основной состав. Понимали, что начинаем 24-го числа, у нас лишний день, поэтому приняли такое решение. Если бы ребята отдыхали, то неделю бы оставались без игр, это было бы многовато.
Рекорд Энэса? Мы помогали как могли, тайм-аут взяли. Сэм добился исторического момента, жаль, что не побил, но результат очень хороший для него. Он уже третий сезон в команде, ребята помогли, хорошие тройки у него, Виталик [Пинчук] и Алекс [Лимож] помогают. Рекорд есть рекорд, это серьезный знак для нашей организации. Круповец дебютировал, у нас появлялись молодые ребята в этом сезоне, даём шансы: Белкин, Салыго, Карабань. Это большая возможность для них, они справляются с этим», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.
Дмитрий Квартальнов
Николай Заварухин
Василий Демченко
(00:00-57:50)
Никита Новоселов
А. Круповец
(c 57:50)
04:34
Сергей Кузнецов
(Даниил Сотишвили, Андрей Стась)
06:32
Сергей Кузнецов
09:27
Кирилл Воронин
18:30
Сэм Энас
(Даррен Дитц, Алекс Лимож)
21:05
Дмитрий Юдин
23:10
Даниил Липский
(Вадим Шипачев, Роберт Хэмилтон)
24:44
Сэм Энас
(Даррен Дитц, Виталий Пинчук)
25:06
Роман Горбунов
33:47
Даррен Дитц
(Даниил Сотишвили, Сергей Кузнецов)
37:56
Тай Смит
38:05
Даниэль Спронг
(Дмитрий Юдин, Семен Кизимов)
40:31
Ярослав Бусыгин
42:37
Никита Новоселов
42:44
Сергей Кузнецов
(Тай Смит, Алекс Лимож)
46:53
Даниэль Спронг
47:03
Артем Щучинов
47:03
Артем Щучинов
52:45
Даниил Сотишвили
(Андрей Стась, Роберт Хэмилтон)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
