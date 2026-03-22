Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург
0
:
Каролина
3
Все коэффициенты
П1
43.00
X
14.00
П2
1.06
Хоккей. НХЛ
2-й период
Чикаго
2
:
Нэшвилл
1
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.15
П2
7.42
Хоккей. НХЛ
23.03
Айлендерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
23.03
Даллас
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
23.03
Анахайм
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
23.03
Калгари
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.33
X
4.40
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
23.03
Юта
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.36
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
2
:
Виннипег
3
П1
X
П2

Дмитрий Квартальнов заявил, что минское «Динамо» готовится к разным ситуациям

Заслуженный тренер России по хоккею, наставник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо-Минск» Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос, что беспокоит его в команде перед началом розыгрыша Кубка Гагарина-2026.

Источник: Metaratings.ru

«Беспокойство есть всегда. Если всё нормально в жизни, это, мне кажется, ненормально. Надо подвести команду, проводим работу в раздевалке над нюансами. Хорошо, что у нас есть опыт выступления в плей-офф, это плюс для молодых ребят. Готовимся к разным ситуациям», — цитирует Квартальнова пресс-служба «зубров».

По итогам 68 сыгранных встреч регулярного чемпионата сезона КХЛ-2025/2026 минчане под руководством 59-летнего Квартальнова набрали 88 очков и заняли вторую позицию в турнирной таблице Западной конференции, обеспечив себе участие в серии плей-офф ещё 15 февраля.

Соперником «зубров» по первому раунду Кубка Гагарина-2026 стало «Динамо» из Москвы. Первая игра между оппонентами состоится 24 марта на льду «Минск-Арены».

20 февраля сайт «БИЗНЕС Online» сообщал, что Квартальнов может стать новым главным тренером «Локомотива» из Ярославля. Руководство «железнодорожников», по данным источника, готов предложить специалисту контракт с зарплатой в 150 миллионов рублей в год.

Динамо Мн
8:2
3:0, 3:1, 2:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.03.2026, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Николай Заварухин
Вратари
Василий Демченко
(00:00-57:50)
Никита Новоселов
Антон Круповец
(c 57:50)
1-й период
04:34
Сергей Кузнецов
(Даниил Сотишвили, Андрей Стась)
06:32
Сергей Кузнецов
09:27
Кирилл Воронин
18:30
Сэм Энас
(Даррен Дитц, Алекс Лимож)
2-й период
21:05
Дмитрий Юдин
23:10
Даниил Липский
(Вадим Шипачев, Роберт Хэмилтон)
24:44
Сэм Энас
(Даррен Дитц, Виталий Пинчук)
25:06
Роман Горбунов
33:47
Даррен Дитц
(Даниил Сотишвили, Сергей Кузнецов)
37:56
Тай Смит
38:05
Даниэль Спронг
(Дмитрий Юдин, Семен Кизимов)
3-й период
40:31
Ярослав Бусыгин
42:37
Никита Новоселов
42:44
Сергей Кузнецов
(Тай Смит, Алекс Лимож)
46:53
Даниэль Спронг
47:03
Артем Щучинов
47:03
Артем Щучинов
52:45
Даниил Сотишвили
(Андрей Стась, Роберт Хэмилтон)
Статистика
Динамо Мн
Автомобилист
Штрафное время
4
12
Игра в большинстве
6
2
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит