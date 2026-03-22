Дмитрий Квартальнов заявил, что минское «Динамо» готовится к разным ситуациям

«Беспокойство есть всегда. Если всё нормально в жизни, это, мне кажется, ненормально. Надо подвести команду, проводим работу в раздевалке над нюансами. Хорошо, что у нас есть опыт выступления в плей-офф, это плюс для молодых ребят. Готовимся к разным ситуациям», — цитирует Квартальнова пресс-служба «зубров».
По итогам 68 сыгранных встреч регулярного чемпионата сезона КХЛ-2025/2026 минчане под руководством 59-летнего Квартальнова набрали 88 очков и заняли вторую позицию в турнирной таблице Западной конференции, обеспечив себе участие в серии плей-офф ещё 15 февраля.
Соперником «зубров» по первому раунду Кубка Гагарина-2026 стало «Динамо» из Москвы. Первая игра между оппонентами состоится 24 марта на льду «Минск-Арены».
20 февраля сайт «БИЗНЕС Online» сообщал, что Квартальнов может стать новым главным тренером «Локомотива» из Ярославля. Руководство «железнодорожников», по данным источника, готов предложить специалисту контракт с зарплатой в 150 миллионов рублей в год.
Дмитрий Квартальнов
Николай Заварухин
Василий Демченко
(00:00-57:50)
Никита Новоселов
Антон Круповец
(c 57:50)
04:34
Сергей Кузнецов
(Даниил Сотишвили, Андрей Стась)
06:32
Сергей Кузнецов
09:27
Кирилл Воронин
18:30
Сэм Энас
(Даррен Дитц, Алекс Лимож)
21:05
Дмитрий Юдин
23:10
Даниил Липский
(Вадим Шипачев, Роберт Хэмилтон)
24:44
Сэм Энас
(Даррен Дитц, Виталий Пинчук)
25:06
Роман Горбунов
33:47
Даррен Дитц
(Даниил Сотишвили, Сергей Кузнецов)
37:56
Тай Смит
38:05
Даниэль Спронг
(Дмитрий Юдин, Семен Кизимов)
40:31
Ярослав Бусыгин
42:37
Никита Новоселов
42:44
Сергей Кузнецов
(Тай Смит, Алекс Лимож)
46:53
Даниэль Спронг
47:03
Артем Щучинов
47:03
Артем Щучинов
52:45
Даниил Сотишвили
(Андрей Стась, Роберт Хэмилтон)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит