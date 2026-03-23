«Ставлю на Минск»: Сучков о шансах «зубров» в первом раунде плей-офф КХЛ

Нынешний регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал самым успешным в истории минского «Динамо». Так, динамовцы впервые в истории заняли второе место в турнирной таблице Западной конференции и обеспечили себе таким образом преимущество домашней площадки не только в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина, но и во втором, если пройдут дальше.
Кроме того, «зубры» вышли в плей-офф за 12 матчей до завершения «регулярки» и добились лучшей совокупной посещаемости домашних матчей в КХЛ.
Также игроки столичной команды переписали не один рекорд клуба и лиги. Они 13 раз признавались игроками дня в КХЛ, четыре раза — игроками недели и месяца в своих амплуа, дважды попадали в символические сборные месяца и пять раз — в различные рейтинги лиги.
Теперь «зубрам» предстоит сразиться в первом раунде плей-офф лиги, где их соперниками будут одноклубники из Москвы. Каковы шансы минчан в этом противостоянии, а также каковы их сильные и слабые стороны, корреспондент Sputnik обсудил с хоккейным экспертом и комментатором КХЛ-ТВ Павлом Сучковым.
Итоги сезона
«Результаты этого регулярного чемпионата для минского “Динамо” в целом положительные. Они сумели добраться до второго места на Западе, это огромный плюс. Хотя еще перед Новым годом они вполне серьезно претендовали на первую строчку в таблице, но ярославский “Локомотив” концовку года провел стабильнее, поэтому минчанам не удалось стать лучшими на Западе. Но это не такая большая беда», — считает Сучков.
Что касается самой игры «зубров», то, по его мнению, перед стартом плей-офф к ней есть вопросы. Дело в том, что до этого у минчан было не самая удачная серия, «из которой вроде как удалось выкарабкаться».
Хоккейный эксперт также напомнил, что в регулярном чемпионате было много событий, которые позитивно охарактеризовали этот сезон для минского «Динамо». Это повторение рекорда результативности нападающим Сэмом Энасом, тысячный матч Дмитрия Квартального в качестве главного тренера, постоянные аншлаги на «Минск-Арене».
«В общем, регулярный сезон получился действительно крутым для “зубров”, и болельщики, каждый раз приходя на игру, получали безусловное удовольствие», — поделился мнением комментатор хоккейного телеканала.
Шансы высоки
«Что касается противостояния минского и московского “Динамо” в первом раунде плей-офф, то минчане видятся мне фаворитами. “Зубры” лучше играют в атаке, в этой сезонной серии они тоже оказались результативнее, обыграв своих одноклубников из Москвы со счетом 3−1. Но последнюю очную встречу проиграли, а она наиболее свежа в памяти, так как проходила в начале марта. Но там просто-напросто у хозяев, коими были москвичи, залетало все, что можно», — сказал собеседник агентства.
Вместе с тем, эксперт считает, что минчане сделали работу над ошибками, поэтому у минского «Динамо», по мнению Сучкова, в первом раунде глобальных проблем с москвичами быть не должно.
«Они все-таки фавориты в этой серии. Мой прогноз — 4−2 в пользу “зубров”, во многом такого результата удастся добиться еще и благодаря тому, что у “Динамо-Минск” будет преимущество домашней площадки», — добавил он.
Плюсы и минусы
«Сильные стороны минчан — это игра в большинстве и хорошая реализация моментов, а также качественное третье и четвертое звенья, которые задают темп и создают соперникам проблемы в чужой зоне. В общем, очевидный плюс команды в глубине состава игроков, который сейчас в обойме у Квартального», — отметил Сучков.
Слабая сторона, по его словам, заключается в том, что лавка очень короткая. В связи с этим могут начаться проблемы, если игроки вдруг начнут выбывать из-за травм.
«Но скорее всего это не коснется первого раунда, это может сказаться на более длительной дистанции. И если у игроков будут повреждения, тогда могут возникнуть трудности, как было в прошлом году в серии с челябинским “Трактором”», — подчеркнул хоккейный эксперт.
Также к слабым сторонам минского «Динамо» он относит действия команды в обороне. И это касается, как защитников, так и вратарей.
«То есть одни зачастую допускают моменты в достаточно безобидных ситуациях в своих владениях, а вторые, соответственно, не выручают столько, сколько должны и сколько выручали на старте этого сезона», — пояснил он.
Что касается москвичей, то из положительного — очень неплохая вратарская бригада, ведь не зря их голкипера Владислава Подъяпольского считают одним из самых сильных вратарей Континентальной хоккейной лиги. Плюс у них хорошая линия нападения, в которую входят такие креативные игроки как Никита Гусев, Джордан Уил и Дилан Сикьюра.
«Большинства московского “Динамо” тоже стоит опасаться, хотя цифры у них по ходу сезона были не такие впечатляющие как у минчан, но здесь все будет решаться в моменте», — добавил комментатор.
Также москвичам, по мнению эксперта, не хватает опытных защитников в составе. И связано это с травмами таких игроков обороны, как Фредерик Классон и Кирилл Готовец, который вообще выбыл до конца этого сезона.
«Да и в принципе Вячеслав Козлов (главный тренер московского “Динамо” — Sputnik) частично пытался изменить игру команды в обороне после, того, как пришел на тренерский мостик. И, соответственно, даже опытным парням пришлось хоть и немного, но перестраиваться под требования нового тренера. Это тоже потребовало от них определенных усилий», — пояснил Сучков.
Кроме того, он отметил, что не всегда московские динамовцы четко действуют при игре в своей зоне, и этой ситуацией «зубрам» однозначно нужно пользоваться.
Вратарская бригада
Анализируя вратарские бригады двух команд, преимущество, по мнению хоккейного эксперта, на стороне московской команды.
«Подъяпольскому оказано большое доверие, и он его, на мой взгляд, полностью оправдывает. А если вдруг игра у него не пойдет, то на лед выйдет Максим Моторыгин, который тоже очень хорош в этом сезоне, хоть главный тренер четко дал понять, что у него один первый номер и это Подъяпольский», — поделился Сучков.
Что касается вратарей минского «Динамо», то в начале сезона, по его мнению, у них все было неплохо.
«Но после Нового года вместе с командным спадом произошел и спад в игре вратарей, отсюда и постоянная ротация. Конечно, это неплохо, что была игровая практика у Василия Демченко, но хотелось бы видеть более стабильную игру в первую очередь от Зака Фукале, так как его в команде видят, как основного вратаря», — подчеркнул комментатор КХЛ-ТВ.
Эксперт считает, что вполне возможно Фукале потребуется несколько матчей для того, чтобы настроить свой в первую очередь мозг на то, что регулярный чемпионат уже закончился и нужно двигаться в плей-офф.
«Не знаю, повторится ли у Зака то, что было в прошлом году в “Тракторе”, когда в первом раунде он, по сути, потерял место основного вратаря. И если бы не травма Сергея Мыльникова, то он, собственно, так и просидел бы до конца плей-офф на скамейке запасных. Но хочется верить, что вратарю минского “Динамо” удастся избежать такой турбулентности», — сказал Сучков.
Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале, MAX и Viber. Также следите за нами в Дзен!