«Авангард» вырвал победу у «Нефтехимика» на старте серии плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» обыграл дома нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:2 в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Николай Прохоркин (10-я минута), Максим Лажуа (15), Константин Окулов (55) и Джованни Фьоре (59). У проигравших отличились Андрей Белозеров (5) и Никита Хоружев (44).
Второй матч серии снова пройдет в Омске 26 марта.
«Авангард» завершил регулярный чемпионат на втором месте в Восточной конференции, «Нефтехимик» — на седьмом. В плей-офф команды встречаются в четвертый раз, «Авангард» был сильнее «Нефтехимика» в первом раунде в 2010, 2011 и 2016 годах.
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
24.03.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Гришин
Вратари
Никита Серебряков
Филипп Долганов
(00:00-57:55)
Филипп Долганов
(58:37-59:36)
1-й период
03:35
Константин Окулов
04:48
Андрей Белозеров
(Евгений Митякин, Дамир Жафяров)
07:36
Герман Точилкин
09:25
Николай Прохоркин
(Наиль Якупов, Александр Волков)
13:54
Илья Пастухов
14:51
Максим Лажуа
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
2-й период
30:16
Александр Волков
34:47
Тимур Хайруллин
3-й период
41:43
Наиль Якупов
43:13
Никита Хоружев
(Артем Сериков)
54:45
Константин Окулов
(Майкл Маклауд, Михаил Гуляев)
58:37
Джованни Фьоре
(Майкл Маклауд)
Статистика
Авангард
Нефтехимик
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит