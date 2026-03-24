Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
3
:
Спартак
2
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
1
:
Динамо М
0
Хоккей. НХЛ
25.03
Айлендерс
:
Чикаго
Хоккей. НХЛ
25.03
Бостон
:
Торонто
Хоккей. НХЛ
25.03
Детройт
:
Оттава
Хоккей. НХЛ
25.03
Монреаль
:
Каролина
Хоккей. НХЛ
25.03
Питтсбург
:
Колорадо
Хоккей. НХЛ
25.03
Филадельфия
:
Коламбус
Хоккей. НХЛ
25.03
Флорида
:
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
25.03
Тампа-Бэй
:
Миннесота
Хоккей. НХЛ
25.03
Виннипег
:
Вегас
Хоккей. НХЛ
25.03
Даллас
:
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
25.03
Нэшвилл
:
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
25.03
Сент-Луис
:
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
25.03
Калгари
:
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
25.03
Юта
:
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
25.03
Ванкувер
:
Анахайм
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Сибирь
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Нефтехимик
2
«Авангард» вырвал победу у «Нефтехимика» на старте серии плей-офф КХЛ

Омский клуб победил со счетом 4:2, забросив две шайбы в последние пять минут встречи.

Омский «Авангард» обыграл дома нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:2 в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Николай Прохоркин (10-я минута), Максим Лажуа (15), Константин Окулов (55) и Джованни Фьоре (59). У проигравших отличились Андрей Белозеров (5) и Никита Хоружев (44).

Второй матч серии снова пройдет в Омске 26 марта.

«Авангард» завершил регулярный чемпионат на втором месте в Восточной конференции, «Нефтехимик» — на седьмом. В плей-офф команды встречаются в четвертый раз, «Авангард» был сильнее «Нефтехимика» в первом раунде в 2010, 2011 и 2016 годах.

Авангард
4:2
2:1, 0:0, 2:1
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
24.03.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Гришин
Вратари
Никита Серебряков
Филипп Долганов
(00:00-57:55)
Филипп Долганов
(58:37-59:36)
1-й период
03:35
Константин Окулов
04:48
Андрей Белозеров
(Евгений Митякин, Дамир Жафяров)
07:36
Герман Точилкин
09:25
Николай Прохоркин
(Наиль Якупов, Александр Волков)
13:54
Илья Пастухов
14:51
Максим Лажуа
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
2-й период
30:16
Александр Волков
34:47
Тимур Хайруллин
3-й период
41:43
Наиль Якупов
43:13
Никита Хоружев
(Артем Сериков)
54:45
Константин Окулов
(Майкл Маклауд, Михаил Гуляев)
58:37
Джованни Фьоре
(Майкл Маклауд)
Статистика
Авангард
Нефтехимик
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит