Лукашенко посетил первый матч минского «Динамо» в плей-офф КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присутствует на первом матче минского «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
«Сегодня на матче и всегда #водномзвене с минским “Динамо” — президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко», — говорится в сообщении.
«Динамо» в Минске принимает одноименный клуб из Москвы.
Игра посвящена 35-летию Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Символическое вбрасывание перед игрой произвел глава НОК, старший сын белорусского лидера Виктор Лукашенко.
Минское «Динамо» в регулярном чемпионате заняло второе место в турнирной таблице Западной конференции, а московским клуб стал седьмым.