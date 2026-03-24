Минское «Динамо» обыграло московское на старте серии плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» дома обыграло московское «Динамо» со счетом 3:1 в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Егор Бориков (22-я минута), Даррен Диц (41) и Андрей Стась (45). У проигравших отличился Дилан Сикьюра (58).
Вторая игра серии до четырех побед также пройдет в Минске 26 марта.
Минское «Динамо» в регулярном чемпионате заняло второе место в турнирной таблице Западной конференции, а московский клуб стал седьмым.
В плей-офф команды встречаются третий раз в истории КХЛ, московский клуб был сильнее в первом раунде в 2012 и 2024 годах.
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
24.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Вячеслав Козлов
Вратари
Закари Фукале
Владислав Подъяпольский
(00:00-44:37)
Максим Моторыгин
(44:37-56:28)
Максим Моторыгин
(57:14-57:26)
1-й период
11:13
Семен Дер-Аргучинцев
2-й период
21:53
Егор Бориков
24:36
Даниил Пыленков
38:58
Магомед Шараканов
39:56
Артем Швец-Роговой
3-й период
40:39
Даррен Дитц
(Вадим Шипачев, Сэм Энас)
44:30
Кирилл Адамчук
44:37
Андрей Стась
(Станислав Галиев, Вадим Шипачев)
44:54
Илья Усов
47:42
Тай Смит
47:42
Иван Зинченко
56:28
Николас Мелош
56:28
Николас Мелош
56:28
Джордан Уил
57:14
Дилан Сикьюра
(Даниил Пыленков, Семен Дер-Аргучинцев)
Статистика
Динамо Мн
Динамо М
Штрафное время
8
14
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит