Хоккей. НХЛ
27.03
Айлендерс
:
Даллас
П1
2.71
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
27.03
Монреаль
:
Коламбус
П1
2.35
X
4.30
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
27.03
Оттава
:
Питтсбург
П1
2.13
X
4.30
П2
2.94
Хоккей. НХЛ
27.03
Тампа-Бэй
:
Сиэтл
П1
1.55
X
4.91
П2
5.32
Хоккей. НХЛ
27.03
Филадельфия
:
Чикаго
П1
2.00
X
4.40
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
27.03
Флорида
:
Миннесота
П1
3.13
X
4.27
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
27.03
Виннипег
:
Колорадо
П1
3.38
X
4.40
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
27.03
Нэшвилл
:
Нью-Джерси
П1
2.48
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
27.03
Сент-Луис
:
Сан-Хосе
П1
2.20
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
27.03
Калгари
:
Анахайм
П1
2.77
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
27.03
Юта
:
Вашингтон
П1
2.20
X
4.30
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
27.03
Вегас
:
Эдмонтон
П1
2.18
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
27.03
Ванкувер
:
Лос-Анджелес
П1
3.35
X
4.30
П2
1.94
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Сибирь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2

Минское «Динамо» обыграло московское на старте серии плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Минское «Динамо» дома обыграло московское «Динамо» со счетом 3:1 в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Егор Бориков (22-я минута), Даррен Диц (41) и Андрей Стась (45). У проигравших отличился Дилан Сикьюра (58).

Вторая игра серии до четырех побед также пройдет в Минске 26 марта.

Минское «Динамо» в регулярном чемпионате заняло второе место в турнирной таблице Западной конференции, а московский клуб стал седьмым.

В плей-офф команды встречаются третий раз в истории КХЛ, московский клуб был сильнее в первом раунде в 2012 и 2024 годах.

Динамо Мн
3:1
0:0, 1:0, 2:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
24.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Вячеслав Козлов
Вратари
Закари Фукале
Владислав Подъяпольский
(00:00-44:37)
Максим Моторыгин
(44:37-56:28)
Максим Моторыгин
(57:14-57:26)
1-й период
11:13
Семен Дер-Аргучинцев
2-й период
21:53
Егор Бориков
24:36
Даниил Пыленков
38:58
Магомед Шараканов
39:56
Артем Швец-Роговой
3-й период
40:39
Даррен Дитц
(Вадим Шипачев, Сэм Энас)
44:30
Кирилл Адамчук
44:37
Андрей Стась
(Станислав Галиев, Вадим Шипачев)
44:54
Илья Усов
47:42
Тай Смит
47:42
Иван Зинченко
56:28
Николас Мелош
56:28
Николас Мелош
56:28
Джордан Уил
57:14
Дилан Сикьюра
(Даниил Пыленков, Семен Дер-Аргучинцев)
Статистика
Динамо Мн
Динамо М
Штрафное время
8
14
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит