Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
овертайм
Локомотив
1
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
10.50
X
1.57
П2
21.00
Хоккей. НХЛ
27.03
Айлендерс
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
27.03
Монреаль
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
27.03
Оттава
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.94
Хоккей. НХЛ
27.03
Тампа-Бэй
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.91
П2
5.32
Хоккей. НХЛ
27.03
Филадельфия
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
27.03
Флорида
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
3.13
X
4.27
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
27.03
Виннипег
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.41
X
4.40
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
27.03
Нэшвилл
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
27.03
Сент-Луис
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
27.03
Калгари
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.79
X
4.40
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
27.03
Юта
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
27.03
Вегас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
27.03
Ванкувер
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.30
П2
1.94
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Сибирь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2

Минское «Динамо» обыграло московское во втором матче плей-офф КХЛ

После серии в Минске противостояние одноклубников переезжает в Москву, следующий матч пройдет 28 марта.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Минское «Динамо» снова обыграло московских одноклубников в рамках ⅛ финала Кубка Гагарина. Итоговый счет встречи 4:1 в пользу «зубров», сообщает Sputnik.

Второй матч первой серии плей-офф КХЛ между минскими и московскими динамовцами состоялся на льду «Минск-Арены».

«Зубры» вторую домашнюю игру начали уверенно. Кирилл Воронин, а затем и лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ Сэм Энас вывели хозяев вперед — 2:0. Еще две шайбы в ворота москвичей забили Кузнецов и Бориков.

Первый поединок противостояния на вылет прошел во вторник 24 марта также на домашней для «зубров» арене. Он завершился победой минской команды со счетом 3:1.

Счет в серии до 4-х побед сейчас — 2:0 в пользу минчан.

Теперь противостояние одноклубников переезжает в Москву. Матчи состоятся 28 и 30 марта.

Динамо Мн
4:1
2:0, 0:1, 2:0
Динамо М
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
26.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Вячеслав Козлов
Вратари
Закари Фукале
Владислав Подъяпольский
(00:00-58:49)
Владислав Подъяпольский
(c 59:03)
1-й период
02:08
Кирилл Воронин
(Андрей Стась, Сергей Кузнецов)
08:05
Рияз Галиев
12:50
Сэм Энас
(Алекс Лимож, Тай Смит)
15:08
Роман Калиниченко
2-й период
24:00
Кирилл Адамчук
(Даниил Пыленков, Никита Гусев)
34:23
Сергей Кузнецов
34:23
Даниил Пыленков
3-й период
55:31
Игорь Ожиганов
59:03
Сергей Кузнецов
(Илья Усов)
59:43
Егор Римашевский
59:49
Егор Бориков
(Тай Смит, Илья Усов)
59:59
Богдан Белкин
Статистика
Динамо Мн
Динамо М
Штрафное время
6
10
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит