Минское «Динамо» обыграло московское во втором матче плей-офф КХЛ

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Минское «Динамо» снова обыграло московских одноклубников в рамках ⅛ финала Кубка Гагарина. Итоговый счет встречи 4:1 в пользу «зубров», сообщает Sputnik.
Второй матч первой серии плей-офф КХЛ между минскими и московскими динамовцами состоялся на льду «Минск-Арены».
«Зубры» вторую домашнюю игру начали уверенно. Кирилл Воронин, а затем и лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ Сэм Энас вывели хозяев вперед — 2:0. Еще две шайбы в ворота москвичей забили Кузнецов и Бориков.
Первый поединок противостояния на вылет прошел во вторник 24 марта также на домашней для «зубров» арене. Он завершился победой минской команды со счетом 3:1.
Счет в серии до 4-х побед сейчас — 2:0 в пользу минчан.
Теперь противостояние одноклубников переезжает в Москву. Матчи состоятся 28 и 30 марта.
Дмитрий Квартальнов
Вячеслав Козлов
Закари Фукале
Владислав Подъяпольский
(00:00-58:49)
Владислав Подъяпольский
(c 59:03)
02:08
Кирилл Воронин
(Андрей Стась, Сергей Кузнецов)
08:05
Рияз Галиев
12:50
Сэм Энас
(Алекс Лимож, Тай Смит)
15:08
Роман Калиниченко
24:00
Кирилл Адамчук
(Даниил Пыленков, Никита Гусев)
34:23
Сергей Кузнецов
34:23
Даниил Пыленков
55:31
Игорь Ожиганов
59:03
Сергей Кузнецов
(Илья Усов)
59:43
Егор Римашевский
59:49
Егор Бориков
(Тай Смит, Илья Усов)
59:59
Богдан Белкин
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
