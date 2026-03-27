Омский «Авангард» с досадой упустил победу за 2 минуты

В центре скандала оказался эпизод с защитником «Нефтехимика» Максимом Федотовым. После удара Джованни Фьоре он покинул лед при помощи партнеров, что стоило омскому форварду пятиминутного удаления. Однако вскоре Федотов вернулся в игру. Эксперт Сергей Гимаев-младший усомнился в тяжести травмы: «Федотов приукрасил в том игровом эпизоде. Его под руки вели в раздевалку, будто сезон для него завершён. Так он пытался вытащить у судей пять минут — он их и вытащил».