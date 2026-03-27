Омский «Авангард» с досадой упустил победу за 2 минуты

Встреча на G-Drive Арене завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Омичи вели 3:2 за две минуты до конца третьего периода, но пропустили шайбу после рикошета от Дамира Шарипзянова. Основное время закончилось ничьей, а во втором овертайме победу нижнекамцам принес Андрей Белозеров.
Первый период остался за «ястребами»: Константин Окулов открыл счет на седьмой минуте. Во втором отрезке Никита Попугаев реализовал большинство — 1:1. В третьем периоде Иван Николишин вывел гостей вперед, но Наиль Якупов оформил дубль, сначала сравняв счет, а затем выведя омичей вперед.
После матча главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что игра не должна была доходить до овертайма, и раскритиковал судейство.
«Посмотрите эпизод с атакой Прохоркина перед третьим голом “Нефтехимика”, он головой влетает в борт, это самое опасное, что может быть. Для всего мира это удаление, у нас же это чистый гол», — передает слова Буше корреспондент «Чемпионата».
Форвард омичей Василий Пономарев также высказался о провокациях соперника: «Если “Нефтехимик” хотел сыграть в футбол, то лучше было бы договориться и сыграть с омским “Газмясом”». Все должны понимать, что выходят играть в хоккей и должны поступать честно по отношению к сопернику.
В центре скандала оказался эпизод с защитником «Нефтехимика» Максимом Федотовым. После удара Джованни Фьоре он покинул лед при помощи партнеров, что стоило омскому форварду пятиминутного удаления. Однако вскоре Федотов вернулся в игру. Эксперт Сергей Гимаев-младший усомнился в тяжести травмы: «Федотов приукрасил в том игровом эпизоде. Его под руки вели в раздевалку, будто сезон для него завершён. Так он пытался вытащить у судей пять минут — он их и вытащил».
В третьем периоде арбитры разглядели в действиях Федотова симуляцию и выписали ему 10-минутный дисциплинарный штраф.
Следующие матчи серии пройдут в Нижнекамске.
Ранее мы сообщали, что первый матч серии остался за «Авангардом» — омичи победили со счетом 4:2. После игры Ги Буше назвал «Нефтехимик» серьезным соперником, предупредив, что легко не будет. В регулярном чемпионате «ястребы» трижды обыгрывали нижнекамцев. Счет в серии стал 1:1.
Ги Буше
Игорь Гришин
Никита Серебряков
Филипп Долганов
00:58
Джованни Фьоре
00:58
Иван Николишин
06:52
Константин Окулов
(Семен Чистяков, Никита Серебряков)
09:49
Джованни Фьоре
28:13
Семен Чистяков
30:40
Севастьян Соколов
31:21
Максим Лажуа
35:00
Николай Прохоркин
36:31
Никита Попугаев
(Артем Сериков, Булат Шафигуллин)
37:43
Тимур Хайруллин
38:45
Константин Окулов
49:13
Иван Николишин
(Андрей Белозеров, Илья Пастухов)
51:33
Наиль Якупов
(Джозеф Чеккони, Эндрю Потуральски)
51:51
Булат Шафигуллин
51:51
Максим Федотов
56:24
Наиль Якупов
(Семен Чистяков)
58:03
Илья Пастухов
69:25
Максим Лажуа
86:12
Андрей Белозеров
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
