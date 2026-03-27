Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
0
:
Лос-Анджелес
2
П1
17.00
X
7.42
П2
1.20
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас
1
:
Эдмонтон
2
П1
4.30
X
4.00
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
2
:
Анахайм
1
П1
2.90
X
3.44
П2
12.25
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
3
:
Вашингтон
3
П1
2.72
X
2.51
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Ак Барс
П1
2.60
X
3.98
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Автомобилист
П1
2.65
X
3.90
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Оттава
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Сибирь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2

Омский «Авангард» с досадой упустил победу за 2 минуты

«Авангард» не смог удержать победу во втором домашнем матче ⅛ финала Кубка Гагарина, уступив «Нефтехимику» в двойном овертайме.

Источник: БЕЛТА

Встреча на G-Drive Арене завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Омичи вели 3:2 за две минуты до конца третьего периода, но пропустили шайбу после рикошета от Дамира Шарипзянова. Основное время закончилось ничьей, а во втором овертайме победу нижнекамцам принес Андрей Белозеров.

Первый период остался за «ястребами»: Константин Окулов открыл счет на седьмой минуте. Во втором отрезке Никита Попугаев реализовал большинство — 1:1. В третьем периоде Иван Николишин вывел гостей вперед, но Наиль Якупов оформил дубль, сначала сравняв счет, а затем выведя омичей вперед.

После матча главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что игра не должна была доходить до овертайма, и раскритиковал судейство.

«Посмотрите эпизод с атакой Прохоркина перед третьим голом “Нефтехимика”, он головой влетает в борт, это самое опасное, что может быть. Для всего мира это удаление, у нас же это чистый гол», — передает слова Буше корреспондент «Чемпионата».

Форвард омичей Василий Пономарев также высказался о провокациях соперника: «Если “Нефтехимик” хотел сыграть в футбол, то лучше было бы договориться и сыграть с омским “Газмясом”». Все должны понимать, что выходят играть в хоккей и должны поступать честно по отношению к сопернику.

В центре скандала оказался эпизод с защитником «Нефтехимика» Максимом Федотовым. После удара Джованни Фьоре он покинул лед при помощи партнеров, что стоило омскому форварду пятиминутного удаления. Однако вскоре Федотов вернулся в игру. Эксперт Сергей Гимаев-младший усомнился в тяжести травмы: «Федотов приукрасил в том игровом эпизоде. Его под руки вели в раздевалку, будто сезон для него завершён. Так он пытался вытащить у судей пять минут — он их и вытащил».

В третьем периоде арбитры разглядели в действиях Федотова симуляцию и выписали ему 10-минутный дисциплинарный штраф.

Следующие матчи серии пройдут в Нижнекамске.

Ранее мы сообщали, что первый матч серии остался за «Авангардом» — омичи победили со счетом 4:2. После игры Ги Буше назвал «Нефтехимик» серьезным соперником, предупредив, что легко не будет. В регулярном чемпионате «ястребы» трижды обыгрывали нижнекамцев. Счет в серии стал 1:1.

Авангард
3:4
1:0, 0:1, 2:2
ОТ
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
26.03.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Гришин
Вратари
Никита Серебряков
Филипп Долганов
1-й период
00:58
Джованни Фьоре
00:58
Иван Николишин
06:52
Константин Окулов
(Семен Чистяков, Никита Серебряков)
09:49
Джованни Фьоре
2-й период
28:13
Семен Чистяков
30:40
Севастьян Соколов
31:21
Максим Лажуа
35:00
Николай Прохоркин
36:31
Никита Попугаев
(Артем Сериков, Булат Шафигуллин)
37:43
Тимур Хайруллин
38:45
Константин Окулов
3-й период
49:13
Иван Николишин
(Андрей Белозеров, Илья Пастухов)
51:33
Наиль Якупов
(Джозеф Чеккони, Эндрю Потуральски)
51:51
Булат Шафигуллин
51:51
Максим Федотов
56:24
Наиль Якупов
(Семен Чистяков)
58:03
Илья Пастухов
Овертайм
69:25
Максим Лажуа
86:12
Андрей Белозеров
Статистика
Авангард
Нефтехимик
Штрафное время
17
18
Игра в большинстве
3
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит