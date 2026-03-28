«Авангард» вырвал вторую победу у «Нефтехимика» в серии плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе победителей дубль сделал Дмитрий Рашевский (52-я и 56-я минуты). У проигравших отличился Лука Профака (42).
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Авангарда». Четвертый матч пройдет в Нижнекамске 30 марта.
«Авангард» завершил регулярный чемпионат на втором месте в Восточной конференции, «Нефтехимик» — на седьмом. В плей-офф команды встречаются в четвертый раз, «Авангард» был сильнее «Нефтехимика» в первом раунде в 2010, 2011 и 2016 годах.
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
28.03.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 4921 зритель
Главные тренеры
Игорь Гришин
Ги Буше
Вратари
Филипп Долганов
(00:00-58:51)
Никита Серебряков
Филипп Долганов
(c 59:24)
1-й период
00:11
Булат Шафигуллин
00:16
Эндрю Потуральски
04:42
Никита Артамонов
10:30
Филипп Долганов
3-й период
40:00
Майкл Маклауд
40:00
Майкл Маклауд
40:20
Дамир Шарипзянов
42:22
Лука Профака
(Никита Попугаев, Артем Сериков)
45:09
Кирилл Долженков
49:54
Командный штраф
51:15
Дмитрий Рашевский
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
55:02
Дмитрий Рашевский
(Максим Лажуа, Майкл Маклауд)
56:20
Тимур Хайруллин
59:24
Лука Профака
Статистика
Нефтехимик
Авангард
Штрафное время
12
10
Игра в большинстве
5
6
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
