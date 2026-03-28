«Авангард» вырвал вторую победу у «Нефтехимика» в серии плей-офф КХЛ

«Авангард» завершил регулярный чемпионат на втором месте в Восточной конференции, «Нефтехимик» — на седьмом. В плей-офф команды встречаются в четвертый раз, «Авангард» был сильнее «Нефтехимика» в первом раунде в 2010, 2011 и 2016 годах.