«Авангард» вырвал победу у «Нефтехимика» в третьем матче плей-офф КХЛ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Омский «Авангард» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Дмитрий Рашевский (52-я и 56-я минуты). У «Нефтехимика» отличился Лука Профака (43).
Игра стала 100-й в карьере главного тренера «Нефтехимика» Игоря Гришина в КХЛ. Защитник нижнекамской команды Тимур Хайруллин также сыграл 100-й матч. Нападающий «Авангарда» Александр Волков провел 300-ю встречу в КХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Авангарда». Четвертая игра 30 марта также пройдет в Нижнекамске.
По итогам регулярного чемпионата «Авангард» занял второе место в Восточной конференции, «Нефтехимик» стал седьмым.
Игорь Гришин
Ги Буше
Филипп Долганов
(00:00-58:51)
Никита Серебряков
Филипп Долганов
(c 59:24)
00:11
Булат Шафигуллин
00:16
Эндрю Потуральски
04:42
Никита Артамонов
10:30
Филипп Долганов
40:00
Майкл Маклауд
40:00
Майкл Маклауд
40:20
Дамир Шарипзянов
42:22
Лука Профака
(Никита Попугаев, Артем Сериков)
45:09
Кирилл Долженков
49:54
Командный штраф
51:15
Дмитрий Рашевский
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
55:02
Дмитрий Рашевский
(Максим Лажуа, Майкл Маклауд)
56:20
Тимур Хайруллин
59:24
Лука Профака
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
