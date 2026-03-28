Шарипзянов: я бы хотел сыграть против Овечкина, он был бы снайпером в КХЛ

— Дамир, при 0:1 кто команду повёл за собой? Как вообще реагировали Буше, штаб, лавка, ты?
— Мы с первой игры говорим: как бы ни складывалось, мы всё равно продолжаем делать то, что мы делали. Да, может тяжело, оно и будет тяжело. Хорошая боевая команда, которая показывает зубы, и никто не ждал лёгкой серии, так что дальше, я думаю, только будет интереснее, еще жёстче и плотнее. Мы были готовы, естественно. Не хотим так удаляться, ни я, ни Маклауд. Ребята хорошо выстояли «5 на 3» две минуты, я только вышел — и забили. Бывает, у них тоже мастеровитая команда, но хорошо, что Рашевский сегодня, наш красавчик, вовремя забил, полез на ворота.
— Что ещё отметишь? Понятно, что совокупное мастерство, и меньше ошибаетесь. Может, психология, уверенность, команда у вас вроде поопытнее?
— Имена, к сожалению, ничего тебе не дают. Мы просто должны играть, продолжать то, что мы делали. Хорошая команда, мы с ними в сезоне очень плотно играли, не было ни одной лёгкой игры. Так что серия продолжится в таком же ключе — плотные игры. У нас есть силы 100%.
— По поводу провокаций, трэш-тока, как тебе это?
— Прикольная вещь, конечно. Я девять лет в лиге, шесть из них в «Авангарде». В плей-офф, думаю, что это неотъемлемая часть игры. И у них есть ребята, которые это хорошо делают, но я играл против таких ребят, которые под кожу залезают, так что мы к этому точно готовы.
— А кто? Против кого было тяжело играть?
— Дыняк в сезоне хорошо залезает, я думаю, что в плей-офф тоже. Но взять Воронкова, Сафонова — вот эти большие ребята, которые каждый раз на пятаке, просто интересно было. Тот же Плотников, мы с ним играли два-три года подряд, когда он был в «Магнитке», так что это большие опытные ребята. Они меня натренировали, так скажем (улыбается).
— Овечкина не обойдём стороной. Тысяча, и недавно хет-трик. В чём феномен? И контрактный сезон, ждём его в межсезонье в «Динамо»?
— Феномен, да. Я думаю, что во всех видах спорта на одной руке можно сосчитать таких, как он. В хоккее это на данный момент номер один и, может быть, даже номер один во всей истории хоккея. Просто приятно за ним наблюдать. Я его не сильно знаю, но пару раз к нему подходил на Матче года — самый простой человек, сфоткаться где-то. При том, что у него внимания… думаю, что в Москве он спокойно по улице не ходит. Я рад, что он такого добивается, и заслуженно.
— А по поводу возвращения в «Динамо»? Или ещё год в Вашингтоне?
— Я бы, естественно, хотел сыграть матч против Овечкина, блокировать его броски, поиграть против него. Хоть ему и 40 лет, я думаю, что он ни то чтобы не потерялся в этой лиге, я думаю, что он бы был снайпером 100%.
— Знал, что он с «Авангардом» подписывал контракт, а потом уехал?
— Я видел фотку, да, он в майке там.
— Игорь Никитин за ним…
— Да-да-да, видел. Тоже история, — сказал Шарипзянов.
После третьей встречи серии «Авангард» ведёт со счётом 2−1. Четвёртый матч пройдёт в Нижнекамске 30 марта и начнётся в 19:30 по московскому времени.
Игорь Гришин
Ги Буше
Филипп Долганов
(00:00-58:51)
Никита Серебряков
Филипп Долганов
(c 59:24)
00:11
Булат Шафигуллин
00:16
Эндрю Потуральски
04:42
Никита Артамонов
10:30
Филипп Долганов
40:00
Майкл Маклауд
40:00
Майкл Маклауд
40:20
Дамир Шарипзянов
42:22
Лука Профака
(Никита Попугаев, Артем Сериков)
45:09
Кирилл Долженков
49:54
Командный штраф
51:15
Дмитрий Рашевский
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
55:02
Дмитрий Рашевский
(Максим Лажуа, Майкл Маклауд)
56:20
Тимур Хайруллин
59:24
Лука Профака
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
