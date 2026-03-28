Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Эдмонтон
1
:
Анахайм
0
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.10
П2
6.91
Хоккей. НХЛ
29.03
Колорадо
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.71
П2
4.79
Хоккей. НХЛ
29.03
Нэшвилл
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.62
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
29.03
Сент-Луис
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
29.03
Детройт
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
29.03
Лос-Анджелес
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.15
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
29.03
Калгари
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.30
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
29.03
Вегас
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Шарипзянов: я бы хотел сыграть против Овечкина, он был бы снайпером в КХЛ

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов в разговоре с Metaratings.ru оценил победу омского клуба (2:1) в третьем матче ⅛ финала Кубка Гагарина против «Нефтехимика».

Источник: Metaratings.ru

— Дамир, при 0:1 кто команду повёл за собой? Как вообще реагировали Буше, штаб, лавка, ты?

— Мы с первой игры говорим: как бы ни складывалось, мы всё равно продолжаем делать то, что мы делали. Да, может тяжело, оно и будет тяжело. Хорошая боевая команда, которая показывает зубы, и никто не ждал лёгкой серии, так что дальше, я думаю, только будет интереснее, еще жёстче и плотнее. Мы были готовы, естественно. Не хотим так удаляться, ни я, ни Маклауд. Ребята хорошо выстояли «5 на 3» две минуты, я только вышел — и забили. Бывает, у них тоже мастеровитая команда, но хорошо, что Рашевский сегодня, наш красавчик, вовремя забил, полез на ворота.

— Что ещё отметишь? Понятно, что совокупное мастерство, и меньше ошибаетесь. Может, психология, уверенность, команда у вас вроде поопытнее?

— Имена, к сожалению, ничего тебе не дают. Мы просто должны играть, продолжать то, что мы делали. Хорошая команда, мы с ними в сезоне очень плотно играли, не было ни одной лёгкой игры. Так что серия продолжится в таком же ключе — плотные игры. У нас есть силы 100%.

— По поводу провокаций, трэш-тока, как тебе это?

— Прикольная вещь, конечно. Я девять лет в лиге, шесть из них в «Авангарде». В плей-офф, думаю, что это неотъемлемая часть игры. И у них есть ребята, которые это хорошо делают, но я играл против таких ребят, которые под кожу залезают, так что мы к этому точно готовы.

— А кто? Против кого было тяжело играть?

— Дыняк в сезоне хорошо залезает, я думаю, что в плей-офф тоже. Но взять Воронкова, Сафонова — вот эти большие ребята, которые каждый раз на пятаке, просто интересно было. Тот же Плотников, мы с ним играли два-три года подряд, когда он был в «Магнитке», так что это большие опытные ребята. Они меня натренировали, так скажем (улыбается).

— Овечкина не обойдём стороной. Тысяча, и недавно хет-трик. В чём феномен? И контрактный сезон, ждём его в межсезонье в «Динамо»?

— Феномен, да. Я думаю, что во всех видах спорта на одной руке можно сосчитать таких, как он. В хоккее это на данный момент номер один и, может быть, даже номер один во всей истории хоккея. Просто приятно за ним наблюдать. Я его не сильно знаю, но пару раз к нему подходил на Матче года — самый простой человек, сфоткаться где-то. При том, что у него внимания… думаю, что в Москве он спокойно по улице не ходит. Я рад, что он такого добивается, и заслуженно.

— А по поводу возвращения в «Динамо»? Или ещё год в Вашингтоне?

— Я бы, естественно, хотел сыграть матч против Овечкина, блокировать его броски, поиграть против него. Хоть ему и 40 лет, я думаю, что он ни то чтобы не потерялся в этой лиге, я думаю, что он бы был снайпером 100%.

— Знал, что он с «Авангардом» подписывал контракт, а потом уехал?

— Я видел фотку, да, он в майке там.

— Игорь Никитин за ним…

— Да-да-да, видел. Тоже история, — сказал Шарипзянов.

После третьей встречи серии «Авангард» ведёт со счётом 2−1. Четвёртый матч пройдёт в Нижнекамске 30 марта и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Нефтехимик
1:2
0:0, 0:0, 1:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
28.03.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 4921 зритель
Главные тренеры
Игорь Гришин
Ги Буше
Вратари
Филипп Долганов
(00:00-58:51)
Никита Серебряков
Филипп Долганов
(c 59:24)
1-й период
00:11
Булат Шафигуллин
00:16
Эндрю Потуральски
04:42
Никита Артамонов
10:30
Филипп Долганов
3-й период
40:00
Майкл Маклауд
40:00
Майкл Маклауд
40:20
Дамир Шарипзянов
42:22
Лука Профака
(Никита Попугаев, Артем Сериков)
45:09
Кирилл Долженков
49:54
Командный штраф
51:15
Дмитрий Рашевский
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
55:02
Дмитрий Рашевский
(Максим Лажуа, Майкл Маклауд)
56:20
Тимур Хайруллин
59:24
Лука Профака
Статистика
Нефтехимик
Авангард
Штрафное время
12
10
Игра в большинстве
5
6
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит