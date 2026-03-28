Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Эдмонтон
1
:
Анахайм
0
П1
1.57
X
4.10
П2
6.91
Хоккей. НХЛ
29.03
Колорадо
:
Виннипег
П1
1.63
X
4.71
П2
4.79
Хоккей. НХЛ
29.03
Нэшвилл
:
Монреаль
П1
2.62
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
29.03
Сент-Луис
:
Торонто
П1
2.18
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
29.03
Детройт
:
Филадельфия
П1
2.20
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
29.03
Лос-Анджелес
:
Юта
П1
2.50
X
4.15
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
29.03
Калгари
:
Ванкувер
П1
1.99
X
4.30
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
29.03
Вегас
:
Вашингтон
П1
2.08
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Каблуков отреагировал на слухи о назначении помощником генменеджера «Шанхая»

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Илья Каблуков подвёл итоги выступления китайской команды в минувшем сезоне регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также рассказал о своём будущем.

Источник: Metaratings.ru

Ранее «СЭ» сообщал, что Каблуков может стать помощником генерального менеджера «Шанхая». В сезоне-2025/26 38-летний хоккеист сыграл 20 матчей за «Шанхай» и набрал четыре (1+3) очка при показателе полезности «-5».

"В этом году мы сыграли плохо, не выполнили задачу по выходу в плей-офф. Очень сумбурный сезон. Я пришёл не с начала сезона, поэтому не знаю, что именно стало переломным моментом, когда у нас перестало получаться. В следующем сезоне нужно выходить в плей-офф.

Что касается меня, пока я хоккеист, дальнейших планов не знаю. Вариантов пока никаких, всё идёт своим чередом. Знаю, что есть разные слухи, но в СМИ много чего пишут, не всегда это сбывается", — сказал Каблуков Metaratings.ru.

По итогам минувшего сезона регулярного чемпионата FONBET КХЛ китайская команда набрала 54 очка и заняла девятое место в Западной конференции, не попав в плей-офф.

СКА
5:1
3:1, 1:0, 1:0
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11983 зрителя
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Митч Лав
Вратари
Артемий Плешков
Дмитрий Шикин
1-й период
06:35
Остин Вагнер
(Адам Кленденинг, Райли Саттер)
08:08
Никита Недопекин
(Никита Дишковский, Владислав Романов)
10:08
Рокко Гримальди
(Матвей Короткий, Данила Галенюк)
10:32
Никита Дишковский
13:04
Райли Саттер
13:30
Валентин Зыков
(Сергей Сапего, Марат Хайруллин)
2-й период
25:56
Дойл Сомерби
26:34
Валентин Зыков
(Марат Хайруллин, Сергей Плотников)
27:06
Адам Кленденинг
27:11
Рокко Гримальди
29:32
Данила Галенюк
3-й период
40:39
Дойл Сомерби
48:17
Андрей Педан
52:54
Трой Джозефс
54:23
Нэйт Сукезе
55:24
Райли Саттер
57:21
Валентин Зыков
(Михаил Воробьев, Марат Хайруллин)
Статистика
СКА
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
8
14
Игра в большинстве
7
4
Голы в большинстве
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит